शहरी विद्यार्थ्यांवरच का होतोय अन्याय?

नागपूर : ग्रामीण भागातील 60 टक्‍के शाळांमधून वर्ग पहिली ते आठवीमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना लॉकडाऊन कालावधीत धान्य वाटप करण्यात आले आहे. अवश्य वाचा - लॉकडाउनमुळे ‘मंगल’कार्याला लागले टाळे! परंतु शहरी भागातील ज्या शाळांमध्ये सेंट्रलाईज किचन मार्फत आहार पुरविण्यात येतो त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना सुद्धा स्वस्त धान्य दुकानामार्फत लॉक डाऊन कालावधीतील शापोआ योजनेचे शिल्लक असलेले धान्य वाटप करण्यात आलेले नाही. सरकार ग्रामीण विद्यार्थी आणि शहरी विद्यार्थी असा भेदभाव करीत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार शालेय पोषण आहाराचे वाटप करण्याचे निर्देश सरकारला देण्यात आलेत. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी पत्र काढून आदेश दिले. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापकांना शालेय पोषण आहार वाटप करण्यास सांगण्यात आले. आतापर्यंत 1 हजार 915 शाळांपैकी 1 हजार 165 शाळा म्हणजे 60 टक्के शाळांमध्ये पोषण आहाराचे वाटप करण्यात आले आहे. मात्र, या सर्व शाळा ग्रामीण भागातील असल्याने तेथील विद्यार्थ्यांना पोषण आहार मिळाला. शहरात बचतगटच्या माध्यमातून पोषण आहाराचा पुरवठा केला जातो. सेंट्रलाईज किचनच्या माध्यमातून पोषण आहाराचा पुरवठा केला जातो. मात्र, संचारबंदीमुळे सध्या शाळा बंद असून येथील विद्यार्थ्यांना पोषण आहार मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो आहे . तेव्हा या विद्यार्थ्यांनाही पोषण आहार मिळण्याची गरज आहे. शिक्षणमंत्र्याना ई-मेल ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना ही पोषण आहार मिळावा अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेतर सेनेचे राज्य सरचिटणीस शरद भांडारकर यांनी शालेय शिक्षण मंत्री ना. वर्षाताई गायकवाड यांना ई-मेल पाठवून केली आहे. शिवाय ग्रामीण भागातील ज्या शाळांनी धान्य वाटप केले नाही अशा शाळा मुख्याध्यापकांवर कारवाई न करता त्यांच्या अडचणी व समस्या जाणून त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रशासनाने मदत करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला द्यावेत अशी विनंतीही करण्यात आली आहे.

