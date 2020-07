नागपूर : कोरोनाच्या काळातही प्रेमप्रकरणे सुरूच असून प्रेमीजनांना एकमेकांचा विरह सहन होत नसल्याच्या अनेक घटना शहरात दिसून येतात. कोरोना चालेल पण प्रियकराचा विरह नको, अशी प्रेमीजनांची मानसिकता आहे. हा प्रेमरोग सामान्यांमध्ये तर आहेच पण पोलिसदलातही असल्याचे नुकत्याच एका तक्रारीवरून दिसून आले. पोलिस दलात कार्यरत असलेल्या एका महिला पोलिसाने तिचा प्रिकर असलेल्या दुसऱ्याच्या पतीलाच हायजॅक करीत क्‍वारंटाईन सेंटर गाठले. महिला पोलिसाचा जो प्रियकर आहे, तो तीन दिवसांपासून घरी न परतल्याने त्याच्या पत्नीने चक्‍क पोलिस ठाणे गाठत पती बेपत्ता असल्याची तक्रार नोंदविली आणि हे प्रकरण समोर आले. नागपूर पोलिस दलातील एका महिला पोलिस कर्मचाऱ्याच्या प्रेमप्रकरणाची शहरात चांगलीच चर्चा रंगत आहे. महिला पोलिस कर्मचाऱ्याच्या सहवासात आलेल्या प्रियकराला चक्‍क पोलिस प्रशिक्षण केंद्रात क्‍वॉरंटाईन करण्यात आल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. त्या प्रियकराच्या पत्नीला माहिती मिळताच तिने बजाजनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. पोलिस ठाण्यात आलेल्या तक्रार अर्जानुसार, महिला पोलिस कर्मचारी सुजाता (बदललेले नाव) ही नागपूर शहर पोलिस दलातील एका "विशेष' शाखेत कार्यरत आहे. तिच्या कार्यालयातील वरिष्ठांना कोरोना झाल्यामुळे कार्यालयातील अन्य कर्मचाऱ्यांनाही क्‍वॉरंटाईन करण्याचे आदेश होते. त्यामुळे पोलिस कर्मचारी सुजाता आणि तिच्या संपर्कात आलेल्यांना क्‍वॉरंटाईन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. सुजाताच्या संपर्कात तिचा प्रियकर अभिजीत (बदललेले नाव) हा आला होता. त्यामुळे तिने त्यालाही कोरानाची भीती असल्याचे सांगून तसेच अभिजीतपासून दुरावा सहन होत नसल्यामुळे थेट पती असल्याचे वरिष्ठांना सांगितले. सुजाता आणि अभिजीत हे दोघेही पोलिस प्रशिक्षण केंद्रात क्‍वॉरंटाईन झाले. गेल्या तीन दिवसांपासून पती घरी न आल्यामुळे अभिजीतची पत्नी उर्मीला हिला काळजी वाटली. तिने नेहमी पतीच्या संपर्कात असलेल्या सुजाताचा पत्ता काढला. ती पोलिस प्रशिक्षण केंद्रात असून तिच्यासोबत आपला पती असल्याची माहिती तिला मिळाली. तिने पोलिस प्रशिक्षण केंद्रात धाव घेतली. तेथील अधिकाऱ्यांना सत्यस्थिती कथन केली. मात्र, तेथील अधिकाऱ्यांनी कोणतेही सहकार्य केले नाही. त्यामुळे तिने थेट बजाजनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला. तिने पोलिसात लेखी तक्रार केल्यानंतर आज सोमवारी दुपारी पोलिस आयुक्‍त डॉ. उपाध्याय यांचीही भेट घेतल्याचे कळते. सविस्तर वाचा - सीबीएसई बारावीचा निकाल जाहीर असे झाले प्रेमप्रकरण सुरू

महिला पोलिस सुजाता ही शहराच्या मध्यभागी असलेल्या शाखेत कार्यरत आहेत. तर अभिजीत हा केंद्र सरकारच्या एका विभागात कार्यरत आहे. ऑक्‍टोबर 2019 मध्ये पोलिस नियंत्रण कक्षात केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत एक शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. त्या शिबिरात सुजाता आणि अभिजीतची ओळख झाली होती. तेव्हापासून या दोघांचे प्रेमप्रकरण सुरू झाले. प्रियकराची पती म्हणून नोंद

सुजाताने पोलिस प्रशिक्षण केंद्रातील क्‍वॉरंटाईन केंद्रात अभिजीत हा प्रियकर नसून पती असल्याची नोंद रजिस्टरवर केली आहे. त्यामुळे पोलिसांनी तिच्यासोबतच अभिजीतचीही केंद्रात राहण्याची व्यवस्था केली. अभिजीत विवाहित असल्याचे माहिती असतानाही सुजाताने कार्यालयाला पती म्हणून नोंद केल्यामुळे तिच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. संपादन - स्वाती हुद्दार

Web Title: Wife put the husbands missing complaint & he was with...