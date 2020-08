आम्हाला खरा न्याय मिळेल का?

विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोलेना भेटणार डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स

नागपूर : हॉस्पिटल मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टिमअंतर्गत (एचआयएमएस)राज्यातील 18 शासकिय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात "ऑनलाइन' करण्याचा प्रकल्प 2009 मध्ये सुरु झाला. या प्रकल्पाअंतर्गत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्सची नियुक्ती करण्यात आली. शासन व एचएमआयएस यांच्यात २०१९ च्या करारानुसार आपरेटर्सना महिन्याला २१ ते २३ हजार रुपये वेतन देणे बंधनकारक होते. मात्र ही माहिती या कर्मचाऱ्यांकडून दडवून ठेवली. एका खासगी कंपनीकडून अल्प वेतना ऑपरेटर्सची नियुक्ती केली. कंपनीचे हे पितळ उघडे पडले. यामुळे आयुष्याची ११ वर्षे सेवा देणाऱ्या या ऑपरेटर्सना तडकाफडकी काढून टाकण्यात आले. कंपनीकडून शोषण होत असताना अचानक काढण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. आता खरा न्याय मिळावा यासाठी हे डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्सची शासनाकडे खेटा घालित आहे. राज्याच्या मंत्री महोदयांना निवेदने दिली, परंतु दखल घेण्यात आली नाही. अखेर विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे न्याय मागण्यात येईल, अशी से संघटनेतर्फे कळविण्यात आले. त्यांच्या बोनस आयुष्याला कशाची आहे प्रतीक्षा...वाचा - राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात २००९मध्ये सुरू झालेल्या या ‘ऑनलाइन' प्रकल्पाचा खर्च पाचशे कोटीवर होता. राज्यातील कोणत्याही वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची माहिती एका "क्‍लिक'वर हवी त्या महाविद्यालयात उपलब्ध होणार होती. ११ वर्षानंतरही एका क्‍लिकवर मिळणारी माहिती केवळ त्या नाकर्तेपणामुळे महाविद्यालयापुरती मर्यादित राहीली. मात्र स्थानिक वैद्यकीय महाविद्यालयात हा प्रयोग यशस्वी झाल्याने हा प्रकल्प सुरू राहिला. दरम्यान शासन व हॉस्पिटल मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टिमअंतर्गत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स यांच्या वेतनासंदर्भातील गुपित कागदपत्रे पुढे आली. शासनाकडून प्रति कर्मचारी २० हजार रुपये मिळत असताना डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स च्या हाती मात्र दहा हजार रुपये पडत होते.उर्वीरत दहा हजारापेक्षा अधिक निधी कंपनीच्या घशात जात होता, हे पितळ उघडे पडले आणि कंपनीने या कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून काढण्याचे षडयंत्र करून काढून टाकले. विशेष असे की, या कर्मचाऱ्यांकडून राजीनामापत्र लिहून घेण्यात आले.

पहिल्या टप्प्यात मेडिकल, दुसऱ्या टप्प्यात पुण्याचे बीजे मेडिकल कॉलेज, यानंतर मुंबई आणि राज्यातील सर्वच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये ऑनलाइनद्वारे जोडण्यात येतील, अशी घोषणा करण्यात आली होती. मात्र ही घोषणा हवेत विरली. नागपूरच्या मेडिकलमध्ये भरती असलेला रुग्ण मुंबईच्या जेजे रुग्णालयात उपचारासाठी गेल्यानंतर "एमआयडी' नंबरद्वारे रुग्णाच्या आजारासह उपचाराचा सर्व आराखडा मुंबईत बसून बघता येईल, अशी सोय हॉस्पिटल मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टिमअंतर्गत होती. परंतु ११ वर्षात राज्यातील एकही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय "ऑनलाइन' जोडण्यात आले नाही. त्यांनाही आता अल्प वेतन? मेडिकलमधील २५ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्सना नोकरीतून काढल्यानंतर आता त्यांच्या जागेवर दुसऱ्या डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्सची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनाही आता अल्प वेतन अदा करण्यात येत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. यासंदर्भात कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला, परंतु सपंर्क होऊ शकला नाही.

Web Title: Will we get justice?