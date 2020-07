झेडपी सभेचे कामकाज नियमबाह्य, विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार

नागपूर : सुमारे सहा महिन्यानंतर झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सभेत विरोधकांना बोलू देण्यात आले नाही. नियोजितपणे नाकाबंदी करून गोंधळात आवाजी मतदानाने विषय मंजूर करण्यात आल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. या सभेचे कामकाज नियमबाह्य असल्याचा दावा करून विरोधकांतर्फे विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करण्यात येणार आहे. सभेच्या दिवशी अगदी वेळेवर विषयपत्रिका देण्यात आली. त्यामुळे कुठले विषय चर्चेला येणार हेच माहीत नव्हते. अध्यक्षांशिवाय सभा विषयपत्रिका हाती आली तेव्हा मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न केला. सभाध्यक्ष सत्तापक्षातील सदस्यांना बोलण्याची संधी देत होते. परंतु, विरोधी पक्षातील सदस्य बोलण्यास उभे झाले तर त्यांना बोलण्याची संधी नाकारली जात होती. सत्तापक्षाने बहुमताच्या जोरावर यांनी मुस्कटदाबी करण्याचा एककलमी कार्यक्रम चालविला असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. हुकुमशाही पद्धतीने काम

अध्यक्षांनी बहुमताच्या आधारे कामकाज रेटून नेले. आम्हाला बोलण्याची संधी दिली नाही. सत्ताधारी हुकुमशाही पद्धतीने काम करीत आहेत. अर्थसंकल्पातील अनेक बाबींवर आमचा आक्षेप आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्षांकडून लाखोंची खरेदी होत आहे. अवाजवी खर्च होत आहे. नियमानुसार 15 दिवस आधी विषयपत्रिका मिळायला हवी होती. त्यामुळे सभाच नियमबाह्य आहे. या प्रकाराची विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करण्यात येईल.

- अनिल निधान, भाजप नेते व विरोधी पक्ष नेते विषय बहुमताने मंजूर सभा नियमानुसार झाली. विषयपत्रिकेवरील विषय बहुमताने मंजूर झाले. सभेत सर्वच सदस्यांना बोलण्याची संधी देण्यात आली. परंतु, विरोधकांनी विषय मांडला नाही. वेळ नसल्यामुळे आम्ही विषयपत्रिका वेळेवर दिली. पुढच्या वेळी ती वेळेत देण्यात येईल.

- मनोहर कुंभारे, उपाध्यक्ष व पिठासीन अध्यक्ष, जि.प.



