Bagaji Sagar Dam : बगाजी सागर धरणाचे ११ दरवाजे उघडले; ३६७ क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग, वर्धा नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

11 Gates of Bagaji Sagar Dam opened 367 cusecs of water released vigilance warning to villages sakal

सकाळ वृत्तसेवा धामणगावरेल्वे : निम्नवर्धा प्रकल्पाच्या बगाजी सागर धरणाची पाणीपातळी २८२.०२ इतकी झाली आहे. धरणातील येव्यात वाढ होणार आहे. प्रचलन सूचीनुसार मेन्टेन करण्याकरिता सोमवारला (ता.१२) सायंकाळी पाच वाजेपासून धरणाचे ११ दरवाजे ४० सेंमीने उघडण्यात आले आहेत.