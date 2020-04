लॉकडाउनच्या अंधारावर उमटली 1180 उज्ज्वल पाऊले!

अकोला : कोरोनासारख्या महाभयंकर आजाराला आळा घालण्यासाठी 22 मार्चला अख्खा देश लॉकडाउन झाला. आज या लॉकडाउनला 39 दिवस पूर्ण होत आहेत. या दिवसांत सर्वकाही थांबलेलं असताना मात्र, या लॉकडाउनच्या अंधारात 1180 नवे दीप प्रज्ज्वलीत झाली आहेत. येथील महिला स्त्री रुग्णालयात या 39 दिवसांत 1180 बाळांनी जन्म घेतला असून, या नैराश्‍याच्या काळात अनेक कुटुंबात आनंदाचा पाळणा हलला आहे. कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी सरकारने 22 मार्च रोजी जनता कर्फ्यू तर 24 मार्चपासून घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन केले. या लॉकडाउनला आज 39 दिवस पूर्ण होत आहेत. या 39 दिवसांत सर्वच क्षेत्र थांबले आहेत. प्रत्येकाच्या मनात नैराश्‍य दाटले असून, जगाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला आहे. मात्र, याच नैराश्‍यपूर्ण काळोखावर मात्र, दैदीप्यमान उज्ज्वल पाऊले उमटली असून, तब्बल 1180 परिवारात या चिमुकल्यांच्या आनंदाने लॉकडाउनच्या काळोखातही आशेचा किरण उगवला आहे. या आनंदोत्सवाला साजरे करण्यास येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील डॉक्टर, नर्सेस,वॉर्डबॉय आणि इतरही कर्मचाऱ्यांनी परीश्रम घेतले असून, या सर्वांच्या देखरेखीखाली नव्याने जन्मलेली ही बालके आई-वडिलांच्या चेहऱ्यावर हसू खुलवत आहेत. 556 प्रसुती नॉर्मल

जिल्हा स्त्री रुग्णालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या 39 दिवसांच्या कालावधीत 1180 बाळांनी जन्म घेतला आहे. यामध्ये 556 महिलांची नॉर्मल प्रसुती झाली आहे. तर 624 महिलांचे सिजर करावे लागले. सध्या या सर्व बाळांची प्रकृती चांगली असून, त्यांची देखरेख केल्या जात आहे. तर ज्यांची प्रकृती चांगली नाही अशांवर वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत. कमी वजनांच्या बालकांचा झाला मृत्यू

जिल्हा स्त्री रुग्णालयाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, लॉकडाउनच्या काळात रुग्णालयात प्रसुती झालेल्यांपैकी 7 ते 8 जन्माला आलेले बाळं ही कमी वजनाची होती. अगदीच एक ते दीड किलो वजन असलेल्या अशा बालकांचा काही दिवसांच्या अंतराने मृत्य झाला आहे. मात्र, या लॉकडाउनच्या काळात मृत्यूचे प्रमाण नगण्य आहे. बाळांची योग्य ती काळजी

लॉकडाउनच्या दरम्यान प्रसुती झालेल्या माता आणि त्यांच्या बाळांची योग्य ती काळजी घेतली जात आहे. यापैकी अनेकांना रुग्णालयातून सुटी देण्यात आली आहे. तर ज्या बाळांचे वजन कमी आहेत अशा माता आणि बाळांवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

-डॉ. आरती कुलवाल, वैद्यकीय अधीक्षका, अकोला

