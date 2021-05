पुसदच्या कोंडवाड्यात १३ गायींचा भूकबळी?, चारा नसतानाही इतर जनावरे कोंडवाड्यातच

पुसद (जि. यवतमाळ) : कसायाच्या तावडीतून उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांच्या पुढाकारात ५० गायी व गोऱ्हे सोडवले खरे. मात्र, या गायींची रवानगी पुसद येथील नगरपालिकेच्या कोंडवाड्यात (corporation kondwada) झाल्यानंतर दीड महिन्यात चाऱ्याअभावी (lack of fodder) ही १३ जनावरे मृत्युमुखी (animal died) पडली. भुकेने व्याकूळ मुक्‍या जिवांची सुटका केव्हा होणार? आणखी किती गायी व्यवस्थेच्या बळी ठरणार? असे प्रश्न आता निर्माण झाले आहेत. (13 cow died due to lack of fodder in pusad og yavatmal)

गोपनीय माहितीच्या आधारे उपविभागीय पोलिस अधिकारी अनुराग जैन यांनी धाडसी पाऊल उचलत २३ मार्च रोजी कत्तलीसाठी जाणाऱ्या ५० गायी व गोऱ्हे यांना जीवदान दिले. भाटंबा येथील एका शेतावर ही कारवाई करण्यात आली. गो-प्रेमींनी या कारवाईबद्दल आनंद व्यक्त केला. मात्र, ही जनावरे जवळच्या आसोली खुर्द येथील गोशाळेत मागणी करूनही न पाठविता पुसद येथील कोंडवाड्यात जमा करण्यात आली व हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले. दरम्यान, या जनावरांच्या चारा-पाण्याची व्यवस्था योग्यरीत्या न झाल्याने सात गायी मृत्युमुखी पडल्या. ‘सकाळ’ने या प्रश्नाला वाचा फोडल्यानंतर गो-प्रेमी चारा घेऊन जनावरांना वाचविण्यासाठी पुढे आलेत. दरम्यान, दिवाणी न्यायालयाने या प्रकरणात निर्णय घेऊन ही जनावरे मालकाकडे सुपूर्द करण्याचा आदेश दिला. नगरपालिकेने या जनावरांच्या खावटीपोटी १.५० लाख रुपयांची नोटीस मालकाला बजावली. त्यानंतर मालकाने जनावरे सोडून घेतलीच नाहीत. ती कोंडवाड्यातच असल्याने पुन्हा चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला. या मुक्‍या जनावरांना बसण्यासाठी कोंडवाड्यात सावली नाही. शिवाय पाण्याची पुरेशी व्यवस्था नाही. चाऱ्याअभावी ही जनावरे कुपोषित झालेली असून, त्यांचे पोट खपाटीला लागले आहे. त्यांच्या अंगावर मांस दिसत नसून, फक्त हाडं दिसतात. अशास्थितीत उन्हाच्या तडाख्यात गायींचा मृत्यू होत आहे. हा प्रकार केव्हा थांबणार? यासाठी पोलिस व नगरपालिका प्रशासनाने पुढे यावे, अशी मागणी आसोली खुर्द येथील गो-शाळेचे प्रवर्तक अनिल पांडे यांनी उपविभागीय पोलिस अधिकारी अनुराग जैन यांना व्हॉट्‌सॲप मेसेजद्वारे केली आहे.

मंगळवारी सत्र न्यायालयात सुनावणी

आसोली खुर्द येथील गोशाळेचे प्रवर्तक अनिल पांडे यांनी ही जनावरे गो-शाळेला सोपविण्यात यावी, गायींचे प्राण वाचवावे, अशा आशयाची याचिका सत्र न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर येत्या १८ मे रोजी सुनावणी होणार आहे. या जनावरांचे प्राण वाचावे, अशी गो-प्रेमींची विनवणी असून, प्रशासनाने ताबडतोब दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.