मजुराचा विहिरीत पडून मृत्यू; समृद्धी महामार्गाच्या कामावरील घटना

धामणगाव रेल्वे (जि. अमरावती) : समृद्धी महामार्गावरील (Prosperity Highway) पूल क्रमांक १०६ जवळ संरक्षक भिंतीच्या पोलचे काम सुरू असताना एका १९ वर्षीय युवकाचा विहिरीत पडून मृत्यू (Falling into a well) झाल्याची घटना शनिवारी वाढोणा गावानजीक घडली. दुपारी १२ वाजता घडलेल्या या घटनेला तब्बल चार तास उलटूनही मृतदेह काढण्यात यंत्रणा असमर्थ ठरल्याने संतप्त झालेल्या जमावाने एका टिप्परची तोडफोड केली. विहिरीत पाणी तुडूंब असल्याने जिल्हास्तरीय पथकास पाचारण करण्यात आले असून वृत्त लिहिस्तोवर मृतदेह काढण्याचे प्रयत्न सुरूच होते. (a laborer fell into a well and died in Amravati)

मिळालेल्या माहितीनुसार, तळेगाव येथील सुनील तायडे हे भाऊ व मुलगा रोशन तायडे यांच्यासह सुपर एक्‍स्प्रेस हायवे वरील पूल क्रमांक १०६ नजीक महामार्ग संरक्षक भीतीचे पोल टाकण्याचे काम करीत होते. दरम्यान, तहान लागल्याने रोशन सुनील तायडे (वय १९) हा अजय ठोंबरे यांच्या शेतातील निमार्णाधीन विहिरीतून पिण्यासाठी पाणी आणण्यासाठी गेला. विहिरीला संरक्षक कठडे नसल्याने अचानक तोल गेल्याने पाय घसरून तो विहिरीत पडला. वडील सुनील तायडे त्याला वाचविण्यासाठी धावले. मात्र, तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती.

घटनेचे वृत्त कळताच तळेगाव दशासर येथील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. दत्तापूर ठाण्याचे पोलिसही घटनास्थळी दाखल झाले. दुपारी १२ वाजता घटना घडल्यानंतर मृतदेह काढण्याची प्रक्रिया सायंकाळपर्यंत सुरूच होती. मात्र, विहिरीला भरपूर पाणी असल्याने मृतदेह शोधण्यात अडचण येत होती. अखेर जिल्हा स्तरावरील आपत्ती निवारण चमूला पाचारण करण्यात आले. वृत्त लिहिस्तोवर मृतदेह काढण्याचे काम सुरूच होते. अधिक तपास दत्तापूर पोलिस करीत आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्यतत्परता

विहीर पाण्याने तुडुंब भरली असल्याने मृतदेह काढण्यात अडचण निर्माण होत असल्याचे कळताच जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल व निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे यांनी गांभीर्याने दखल घेत तत्काळ जिल्हास्तरावरून निर्देश देत बचाव पथक घटनास्थळी रवाना केले. त्यामुळे या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या कार्यतत्परतेचे कौतुक होत आहे.

