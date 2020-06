मास्क न लावता रस्त्यांवर फिरणाऱ्या व थुंकणाऱ्यांवर केली दंडात्मक कारवाई

चंद्रपूर : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर नियम मोडणाऱ्या 1 हजार 253 नागरिकांवर महानगरपालिकेच्या पथकांनी कारवाई केली आहे.त्यांच्याकडून दोन लाख 55 हजार 340 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. शहरात मास्कशिवाय फिरणाऱ्या नागरिकांसोबतच सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे, विनापरवानगी दुकान सुरू ठेवणाऱ्या दुकानदारांवर ही कारवाई केली आहे.

कोरोनापासून बचावासाठी मास्कशिवाय घराबाहेर पडण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबत शासनाकडून स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार मनपातर्फे मास्क लावण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानंतरही शहरात मास्क न लावता रस्त्यांवर फिरणारे तसेच सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्याचे प्रकार घडत आहेत. याशिवाय काही दुकानदार विनापरवानगीने दुकाने सुरू करीत असल्याचे मनपाकडून दंडात्मक कारवाईची मोहीम सुरू केली आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार नागरिकांना घरातच राहण्याचे वारंवार आवाहन करीत आहे. चंद्रपूर शहरात प्रशासकीयस्तरावर उपाययोजना केल्या जात आहेत. मात्र, काही नागरिक मास्कशिवाय विनाकरण रस्त्यावर फिरत असल्याने तसेच सार्वजनिक ठिकाणी थुंकत आहेत. थुंकीच्या माध्यमातून कोरोनाच्या फैलावाची शक्‍यता आहे. त्यामुळे अशा नागरिकांवर पोलिस कारवाईही केली जात आहे. जाणून घ्या : तू आमच्या माणसाला कट मारलास, असे म्हणत वाद घातला आणि पुढे... यानंतरही घराबाहेर पडण्याचे नागरिकांचे प्रमाण कमी झालेले नाही. त्यामुळे आता राज्य सरकारने पूर्वपरवानगी घेऊन घराबाहेर पडणाऱ्यांनाही मास्क लावणे सक्तीचे केले आहे. त्यानुसार शहरात मास्कशिवाय फिरणाऱ्या व थुंकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. याची अंमलबजावणी 23 एप्रिलपासून सुरू करण्यात आली असून, मनपाच्या तीनही झोनमार्फत सक्तीने कारवाई करण्यात येत आहे. कारवाईदरम्यान मास्क लावण्याची समज देण्यात येऊन सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्या नागरिकांवर विशेष लक्ष देऊन कारवाई केली जात आहे. अतिक्रमण विभागाचे राहुल पंचबुद्धे, नामदेव राऊत, स्वच्छता निरीक्षक प्रदीप मडावी, उदय मैलारपवार, भूपेश गोठे, विवेक पोतनूरवार, महेंद्र हजारे, अनिरुद्ध राजूरकर, अनिल ढवळे यांच्या पथकाद्वारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईसाठी प्रत्येक प्रभागात पथक तैनात केले असून, आपल्या व इतरांच्या सुरक्षिततेसाठी मास्कचा वापर करावा, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकू नये, असे आवाहन चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेतर्फे करण्यात आले आहे.

