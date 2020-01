कार्यकर्ते प्रतिष्ठाणे बंदसाठी जबरदस्ती करीत होते अन् पोलिस बघत होते

अकोला ः नोटबंदी आणि जीएसटीमुळे व्यापाराची गाडी आधीच रुळावरून घसरली आहे. अश्‍यातच विविध पक्ष,संघटना कधी दोन दिवसांआड तरी कधी चार दिवसांआड बंद पुकारत आहे. यासर्व प्रकाराला व्यापारी वर्ग कंटाळला असतानाच बुधवारी (ता.29) शहरात काही कार्यकर्त्यांनी प्रतिष्ठाणे बंद करण्यासाठी शिवीगाळ करू जबरदस्ती केली. हे सर्व घडत असताना पोलिस प्रशासनाने केवळ बघ्याची भूमिका घेतल्याचा आरोप विदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्स असोसिएशनने केला आहे. आता यापुढे बंदला प्रतिविरोध केला जाणार असल्याची माहिती बुधवारी (ता.29) विदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्स असोसिएशनच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. विदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्स ॲंड इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या वतीने येथील स्व. हिरालाल खंडेलवाल सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेला विदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष राजकुमार बिलाला, उपाध्यक्ष निकेश गुप्ता, सचिव विवेक दालमिया, सहसचिव राहूल गोयंका यांची उपस्थिती होती. यावेळी माहिती देताना अध्यक्ष राजकुमार बिलाला यांनी सांगितले की, मागील काही वर्षापासून व्यापार, उद्योग लयास जात आहे. अशातच नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात आणि समर्थनार्थ विविध पक्ष संघटना रस्त्यावर उतरून बंद पुकारत आहेत. शांततापूर्वक मार्गाने पुकारलेल्या बंदला विदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्स असोसिएशनने आतापर्यंत प्रतिष्ठाणे बंद ठेऊन सहकार्यच केले आहे. तर 24 जानेवारी रोजी पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदमध्ये असोसिएशन सहभागीही झाले होते.मात्र, या बंदल चार दिवस उलटत नाहीत तर पुन्हा बंद पुकारणे हा व्यापारी वर्गाला न परडवणारा आहे. या बंदमध्ये प्रतिष्ठाणे बंद ठेवली जाणार नाहीत आणि जबरदस्ती करणाऱ्यांवर कारवाई करा अशा आशयाचे निवेदन जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना देऊनही बुधवारी कार्यकर्ते बंदसाठी जबरदस्ती करीत असतानाही पोलिसांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतल्याचा आरोप असोसिएशनचे अध्यक्ष बिलाला यांनी केला आहे. नुसती टोलवा टोलवी

प्रतिष्ठाणे बंद करण्यासाठी कार्यकर्ते शिवीगाळ करून जबरदस्ती करीत होती. याची माहिती देण्यासाठी आधी कंट्रोल रूमला तर नंतर सिटी कोतवाली पोलिस ठाण्यांत फोन केला असता दोन्हीकडून टोलवा-टोलवीची उत्तरे देण्यात आली. तर कोण्याच पोलिस अधिकाऱ्यांनी असोसिएशनचे म्हणणे ऐकून घेतले नसल्याचा आरोपही राजकुमार बिलाला यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये केला. प्रतिष्ठाणे बंद करण्यासाठी झालेली जोर जबरदस्ती संदर्भाची माहिती जिल्हा प्रशासनाला दिली आहे. जिल्हा प्रशासनाने हे गांभीर्यांने न घेतल्यास पालकमंत्री, गृहमंत्री आणि विशेष पोलिस महानिरीक्षकांना निवेदन देऊन घडलेल्या प्रकाराची माहिती देऊन यापुढे असा कुठलाही प्रकार होणार नाही याची मागणी करणार.

-राजकुमार बिलाला, अध्यक्ष, विदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्स असोसिएशन, अकोला. एकाच महिन्यांत चारवेळा बंद पुकारून व्यापारी वर्गाचे वाटोळे करण्यात आले आहे. तर बुधवारी व्यापाऱ्यांना धमकाविण्यात आले. आता यापुढे एकजूट होऊन अश्‍या तथाकथीत बंदचा प्रतिरोध करू.

- निकेश गुप्ता, उपाध्यक्ष विदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्स असोसिएशन, अकोला.

