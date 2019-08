पायऱ्या आणि रॅम्पवरही जाहिरात

नागपूर : मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागाने उत्पन्नाच्या नव्या स्रोतांवर भर दिला आहे. त्या अंतर्गत आता नागपूर रेल्वेस्थानकावर प्रवाशांना चालण्यासाठी असणारी जागा, पायऱ्या आणि रॅम्पवरही जाहिराती झळकणार आहेत. त्यापोटी पाच महिन्यातच 19 लाखांचा महसूल रेल्वेला मिळणार आहे. नागपूर रेल्वेस्थानकावर अंमलबजावणी होत असलेली ही दहावी इनोव्हेटिव आयडीया ठरली आहे.

प्रवासी भाडे वगळून अन्य मार्गाने महसुलाचे स्रोत निर्माण करण्याचे निर्देश रेल्वे मंडळाने दिले आहेत. त्याअंतर्गत नागपूर रेल्वेस्थानकावर आतापर्यंत उत्पन्न देणाऱ्या नऊ अभिनव कल्पनांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. कोणत्याही खर्चाशिवाय मनुष्यबळ न गुंतवता रेल्वेच्या तिजोरीत भर पडत आहे. शिवाय त्यात प्रवाशांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात आला आहे. सर्वच उपक्रम रेल्वेप्रवासी किंवा कर्मचाऱ्यांसाठी लाभदायी ठरणारे आहे. त्याच शृंखलेत आता फ्लोअर, रॅम्प, पायऱ्या तसेच एलेवेटरवर जाहिराती अंकित करण्याची कल्पना साकारली जात आहे. रबर पेंटिंगद्वारे तयार होणाऱ्या या जाहिराती लवकरच प्रवाशांचे लक्ष वेधून घेतील. या उपक्रमासंदर्भात संबंधित जाहिरात कंपनी आणि रेल्वे प्रशासनादरम्यान करार करण्यात आला आहे. द्विपक्षीय कराराप्रसंगी वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक कृष्णाथ पाटील, सहायक वाणिज्य व्यवस्थापक वी. सी. थूल, एच. के. बेहेरा, वाणिज्य निरीक्षक तारा प्रसाद आचार्या जाहिरात एजन्सीचे संतोष राय उपस्थित होते.

प्रवाशांना दिशादर्शन

बरेचदा गर्दीमुळे प्रवाशांची भंबेरी उडते. नेमके कुठे जावे सूचत नाही. अभिनव कल्पनेतून ही समस्यासुद्धा मार्गी लावण्याचा प्रयत्न आहे. फलाट, पायऱ्या, रॅम्पवर जाहिराती करीत असतानाच रबर पेंटद्वारे दिशा निर्देश, विविध प्रवासी सुविधांची माहितीसुद्धा अंकित केली जाणार आहे. या सुविधेमुळे प्रवाशांना योग्य ठिकाणी पोहोचणे अधिक सुलभ होणार आहे. शिवाय या कल्पनेमुळे रेल्वेस्थानकाला मॉडर्न लूक येऊन सौंदर्यातही भर पडणार आहे.

