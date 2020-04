आता बळीराजा सुद्धा उतरणार मैदानात!

अकोला : कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी संपूर्ण देशात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला आहे. परंतु या लॉकडाउनमधून शेती व शेतीविषयक कामांना वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे रखरखत्या या उन्हात शेत-शिवार गजबजलेले दिसत आहेत. त्यातच कोरोनाच्या या सावटात यंदा खरीप हंगामात 4 लाख 80 हजार 586 हेक्टरवर विविध पिकांची लागवड होण्याची शक्यता कृषी विभागाकडून वर्तविली जात आहे. त्यासोबतच एक लाख 50 हजार हेक्टर क्षेत्रावर कपाशीसह सोयाबीनची पेरणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली आहे. बहुतांश उद्योग, व्यापारांना अटी व शर्तीवर काम सुरु करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु शेती व शेतीविषयक कामांना टाळेबंदीतून वगळण्यात आले आहे. परिणामी कृषी निविष्ठा केंद्रांना टाळेबंदीतून सुट देण्यात आली आहे. दरम्यान येणाऱ्या खरीप हंगामासाठी कृषी विभागाने सुद्धा शेतकऱ्यांना बि-बियाणे, रासायनिक खतांचा पुरवठा करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यासोबत पिकांच्या लागवडीचे सुद्धा नियोजन केले आहे. त्याअंतर्गत यंदा खरीपात जिल्ह्यात एकूण 4 लाख 80 हजार 586 हेक्टरवर विविध पिकांची लागवड होण्याची शक्यता आहे. यात 1 लाख 50 हजार हेक्टरवर कपाशी व सोयाबीची पेरणी होण्याची शक्यता आहे. 73 हजार हेक्टरवर तूर, 31 हजार 350 हेक्टरवर मुग, 25 हजार हेक्टरवर उडीद व उर्वरित क्षेत्रावर इतर पिकांची लागवड होण्याची शक्यता आहे. तसे प्राथमिक नियोजनही कृषी विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे. 7 लाख 50 हजार बीटी पॉकिटची मागणी

जिल्ह्यात यावर्षी 1 लाख 50 हजार क्षेत्रावर कपाशीची पेरणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने 7 लाख 50 हजार बीटी पॉकिटच्या बियाण्यांची मागणी केली आहे. परिणामी यावर्षी शेतकऱ्यांना भरपूर प्रमाणात बीटीचे बियाणे मिळण्याची शक्यता आहे. 86 हजार मेट्रिक टन खत

खरीपसाठी कृषी विभागाने 86 हजार मेट्रिक टन खतांचे नियोजन केले आहे. त्याअंतर्गत 24 हजार टन युरिया, 14 हजार टन डीएपी, 4 हजार टन एमओपी, 15 हजार टन एसएसपी, 29 हजार 400 टन संयुक्त व मिश्र खतं असे एकूण 84 हजार 400 टन खतांचे नियोजन करण्यात आले आहे. असे आहे पिकांचे नियोजन

खरीप पिकांसाठी कृषी विभागाने खरीप ज्वारीचे 10 हजार 940 हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे नियोजन केले आहे. त्यासोबतच बाजरी 7 हजार 690, मका 5 हजार 500, तूर 73 हजार, मुग 31 हजार 350, उडीद 25 हजार 200, सूर्यफुल 5 हजार 500, सोयाबीन 1 लाख 50 हजार, तीळ 5 हजार 680, संकरीत कपाशी 1 लाख 50 हजार, सुधारीत कपाशी 500, इतर व बियोत्पादनासाठी 10 हजार 726 हेक्टर क्षेत्राचे नियोजन करण्यात आले आहे. कृषी विभागाची तयारी पूर्ण

यंदा चांगल्या पावसाचे संकेत हवामान विभागाकडून मिळाले आहेत. त्यामुळे कृषी विभागाने सुद्धा खरीपची जय्यत तयारी केली आहे. या हंगामात शेतकऱ्यांनी उगवण क्षमता तपासून शक्यतो घरच्याच चांगल्या सोयाबीन बियाण्यांचा वापर करावा. त्यासोबतच पूर्व हंगामी कपाशी लागवड करुन नये.

