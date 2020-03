पाच हजार विद्यार्थ्यांना मिळणार नाही ‘मोफत’ प्रवेश

अकोला : शिक्षणहक्क अधिनियमानुसार जिल्ह्यातील 201 शाळांमध्ये 25 टक्के राखीव ऑनलाईन प्रवेशपूर्व प्रक्रिया सुरू झाली आहे. संबंधित शाळांमध्ये केवळ दोन हजार 337 जागा दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत, परंतु जिल्ह्यातून सात हजार 396 पालकांनी त्यांच्या पाल्यांच्या प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज केल्यामुळे पाच हजार 59 विद्यार्थी हे आटीई प्रवेशाला मुकणार आहेत. आरटीई शिक्षणहक्क कायद्यानुसार समाजातील आर्थिक व सामाजिक दुर्बल घटकांसाठी खाजगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. गरीब व आर्थिक दुर्बल असलेले पालक जास्त शिक्षण व प्रवेश शुल्क असलेल्या शाळांमधून आपल्या मुलांना शिकवू शकत नव्हते, परंतु आरटीईमुळे अशा पालकांचे त्यांच्या मुलांना खाजगी शाळांमधून शिकवण्याचे स्वप्न साकार होत आहे. हा कायदा शाळांचा प्रवेश टप्पा जेथून सुरू होतो त्या पहिल्या वर्गापासून राबवला जातो. यावर्षी आरटीई कायद्याअंतर्गत जिल्ह्यातील 201 शाळांमध्ये दोन हजार 337 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी आॅनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया मागील

महिन्यात सुरू झाली. परंतु अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 4 मार्च असल्यामुळे या दिवसापर्यंत जिल्ह्यातील सात हजार 396 विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी ऑनलाईन प्रवेशासाठी अर्ज केले. परंतु आरटीई अंतर्गत केवळ दोन हजार 337 विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळणार आहे. परिणामी ‘मोफत’ प्रवेशासाठी अर्ज करणाऱ्या पाच हजारावर विद्यार्थ्यांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळणार नाही. त्यामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया पाच हजारावर विद्यार्थ्यांसाठी मृगजळच सिद्ध होईल.

Web Title: akola five thousand students will not get 'free' admission