कोरोनाची धास्ती; सर्वोपचार रुग्णालयात वार्ड स्थापन 

अकोला : कोरोना वायरस संशयित एकही रुग्ण जिल्ह्यात नसला तरी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागाने दिलेल्या अलर्टमुळे येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सर्वोपचार रुग्णालयात त्यासंदर्भातील वार्ड स्थापन करण्यात आला आहे. अधिष्ठाता डॉ.शिवहरी घोरपडे यांनी या वार्डाची गुरुवारी पाहणी केली. तेथे सर्व सुविधा ठेवण्याचे निर्देश त्यांनी अधिनस्त अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. चीनमधून कोरोना विषाणूचा प्रसार होत आहे. त्यामुळे आतापर्यंत चीन प्रांतात शेकडो बळी गेले आहेत. तर भारतामध्येही त्याचे काही संशयित रुग्ण आढळून येत असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यानुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाने व वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागाने अलर्ट जारी केला आहे. राज्यातल्या सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व महापालिकेच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कोरोना संदर्भातल्या उपाययोजना करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉक्टर शिवहरी घोरपडे यांनी सर्वोपचार रुग्णालयात 19 क्रमांकाच्या वार्डमध्ये कोरोनाबधितांसाठी कक्ष स्थापन केला आहे. त्यामध्ये आयसोलेशनसह व्हेंटिलेटरची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच येथे सेवेसाठी नर्स नसल्याने सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून नर्सची मागणी या वर्डासाठी करण्यात आल्याची माहिती अधिष्ठाता डॉ.घोरपडे यांनी सकाळशी बोलताना दिली. खबरदारीची उपाययोजना

कोरोनाचे संशयित रुग्ण आढळून आले नसले तरी खबरदारीचा उपाययोजना म्हणून वार्ड स्थापन करण्यात आला आहे. अकोला आंतरराष्ट्रीय विमान सेवेशी जुळलेले नसल्यामुळे येथे रुग्ण आढळण्याची शक्यता कमी आहे.

-डॉ.शिवहरी घोरपडे, अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला

