तुम्हीच सांगा! शिक्षकांना संसर्ग झाला तर शिकविणार कोण?, पोलिसांनंतर आता सर्वेक्षणाच्या कामावरील शिक्षकांना संसर्गाचा धोका

अकोला : महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेसह नगरपालिका व खासगी संस्थांच्या शिक्षकांची सेवा कोरोना विषाणू सर्वेक्षणासाठी घेण्यात आली आहे. कोणतेही वैद्यकीय प्रशिक्षण घेतले नसताना त्यांच्या हातात तापमापी सोपवून त्यांना जिल्हा व तालुका सीमांवर प्रवाशांची चाचणी करण्याचे काम दिले आहे. त्यामुळे पोलिसांनंतर आता शिक्षकांच्या घरातही कोरोना विषाणू पोहोचण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. कोरोनापासून संरक्षण व्हावे यासाठी आवश्यक असणारे साहित्य पुरेशा प्रमाणात डॉक्टर, नर्स, ब्रदर यांना उपलब्ध न झाल्याचे काही डॉक्टर सोशल मीडियावर नाराजी व्यक्त करू लागले. कोणत्याही संरक्षण साहित्याशिवाय शिक्षक नागरिकांच्या आरोग्याची तपासणी करण्याच्या कामात गुंतले आहेत. नेहमीप्रमाणेच कोणतेही काम आले की 'आदर्श पेशा' म्हणून वाट्टेल ते काम करावे लागणारे शिक्षक कोरोना विषाणूच्या संकटातही सुटले नाहीत. जिल्हा परिषदचे शिक्षक गावोगावी फिरून सर्दी, ताप, खोकला असणाऱ्या संशयित रुग्णांचे सर्वेक्षण करीत आहे. बहुतांश महानगरपालिकांच्या क्षेत्रात कोरोना विषाणूचा संसर्ग मोठ्याप्रमाणावर आहे. अकोला मनपाच्या शिक्षकांनाही सर्वेक्षणाचे काम सोपविण्यात आले आहे. शिक्षकांची नियुक्ती म्हणजे, अंधाऱ्या गुहेत जाऊन वाघाचा शोध

कोरोना विषाणू सर्वेक्षणाच्या कामासाठी शिक्षकांना नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यापूर्वी निवडणूक, जनगणना वगैरे कामांसाठी शिक्षकांना घरोघरी फिरविले. डॉक्टर, नर्स, आशा वर्कस यांना या कामाचा अनुभव असतो तर पोलिसांकडे वर्दीचा धाक. मात्र एका दिवसाच्या शिक्षकांकडे कर्णाची कवचकुंडलेच आली आहेत आणि त्यांना कोरोना स्पर्शही करू शकणार नाही. हे काम म्हणजे शिक्षकांसाठी अंधाऱ्या गुहेत वाघाचा शोध घेण्यासारखे असल्याची कुजबूज शिक्षकांमध्ये सुरू झाली आहे तुम्हीच सांगा! शिक्षकांना संसर्ग झाला तर शिकविणार कोण?

कोरोना विषाणू संसर्ग झालेल्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी शिक्षकांना घरोघरी फिरावे लागत आहे. काहींची जिल्हा व तालुका सीमांवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. या काळात शिक्षक स्वतःच संक्रमीत झाले तर त्यांनी येणाऱ्या शैक्षणिक सत्रात विद्यार्थ्यांना शिकवावे कसे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आज जवळची ओळखीची माणसंसुद्धा बोलयचं टाळता येणार नाही म्हणून हातभर अंतर ठेवून बोलतात आणि शासन शिक्षकांना घरोघरी फिरायला सांगत आहे. म्हणजे, बाहेर जा आणि कोरोना घरात घेऊन या, अशी भीती शिक्षकांना वाटू लागली आहे.

