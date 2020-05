विद्यार्थ्यांचा गणवेशधारी सेवेला ‘ओ’, मात्र तंत्रशिक्षणाला ‘खो’, दहावीनंतर पहा काय आहे कल ?

अकोला : दहावीनंतर काय हा प्रश्न बहूतांशी पालक आणि विद्यार्थ्यांसमोर असतो. पालकांची अपेक्षा आणि मुलांची क्षमता, यामध्ये आता नेमके काय करायचे असा पेच निर्माण होतो. हा पेच दूर करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र व श्यामची आई फाउंडेशन, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने मार्च २०१६ पासून कलमापन चाचणी घेतली जाते. या चाचणीचा निकाल जाहीर झाला असून त्यानुसार गणवेशधारी सेवेला (१९.२७ टक्के) मुलांनी प्राधान्य दिले आहे. मात्र, त्याचबरोबबर तांत्रिक शिक्षणाला (9.20‌ टक्केच) विद्यार्थ्यांनी होकार दर्शविला आहे. दहावीनंतर करायचे काय, या प्रश्नाचे उत्तर सोडविण्यासाठी मुलांची कलमापन व अभिक्षमता चाचणी मार्च २०१६ पासून सुरू करण्यात आली. तेव्हापासून मुलांना पुढील प्रश्न दूर होण्यास मोठी मदत झाली आहे. या चाचणीच्या माध्यमातून कृषी, कला व मानवविद्या, वाणिज्य, ललितकला, आरोग्य व जैविक विज्ञान, तांत्रिक आणि गणवेशधारी सेवा अशा सात क्षेत्रांमधील विद्यार्थ्यांचा कल जाणून घेतला जातो. या चाचण्याअंतर्गत भाषिक तार्किक अवकाशीय व सांख्यिकीय अशा चार क्षमतांची पडताळणी मोबाईल व संगणकाद्वारे केली जाते. दरम्यान, या चाचणीचा निकाल माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने जाहीर केला आहे. त्याची प्रत्येक विभागातील शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली असून शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून संबंधित शाळांमधील मुख्याध्यापकापर्यंत तो निकाल पोहोचला आहे. दरम्यान, हा निकाल शिक्षण मंडळाच्या पोर्टलवर उपलब्ध होणार आहे. कलमापन चाचणीचे विभागनिहाय विद्यार्थी विभाग मुले मुली अमरावती 78,249 89, 789

औरंगाबाद 82,334 1,01,923

कोकण 16,467 17,243

कोल्हापूर 61,815 72,232

लातूर 49,703 58,389

मुंबई 1,60,115 1,70,568

नागपूर 78,951 83,113

नाशिक 89,155 1,09,387

पुणे 1,18,515 1,38478

एकूण 7,35,804 8,41,122 असा आहे या सात क्षेत्रातील कल गणवेशधारी सेवा (19.27 टक्के)

वाणिज्य (16.59 टक्के)

ललित कला (15.57 टक्के)

कृषी (13.50 टक्के)

कला (13.01 टक्के)

आरोग्य व जैविक विज्ञान (10.86 टक्के)

तांत्रिक (9.20‌ टक्के) पहा विभागनिहाय कल गणवेशधारी सेवा (19.27 टक्के) कोल्हापूर 26.71 टक्के

पुणे 22.34 टक्के

कोकण 22.22 टक्के

मुंबई 19.58 टक्के

औरंगाबाद 19.27 टक्के

नाशिक 17.74 टक्के

लातूर 17.34 टक्के

अमरावती 16.03 टक्के

नागपूर 15.62 टक्के कृषी (13.50 टक्के) कोकण 17.17 टक्के

कोल्हापूर 14.85 टक्के

नागपूर 14.41 टक्के

नाशिक 14.23 टक्के

पुणे 13.95 टक्के

अमरावती 13.22 टक्के

लातूर 13.18 टक्के

औरंगाबाद 12.89 टक्के

मुंबई 11.88 टक्के कला (11.97 टक्के) लातूर 16.71 टक्के

औरंगाबाद 15.80 टक्के

अमरावती 15.61 टक्के

नागपूर 14.65 टक्के

नाशिक 14.43 टक्के

पुणे 11.97 टक्के

कोल्हापूर 10.61 टक्के

कोकण 9.75 टक्के

मुंबई 9.02 टक्के वाणिज्य (16.59 टक्के) मुंबई 17.75 टक्के

नागपूर 17.35 टक्के

नाशिक 17.28 टक्के

अमरावती 17.16 टक्के

औरंगाबाद 16.59 टक्के

पुणे 16.25 टक्के

लातूर 15.26 टक्के

कोकण 12.67 टक्के

कोल्हापूर 13.77 टक्के ललित कला (16.42 टक्के) मुंबई 21.84 टक्के

कोकण 21.28 टक्के

नागपूर 17.48 टक्के

नाशिक 17.03 टक्के

अमरावती 16.53 टक्के

पुणे 16.42 टक्के

कोल्हापूर 16.19 टक्के

औरंगाबाद 15.37 टक्के

लातूर 15.14 टक्के आरोग्य व जैविक विज्ञान (10.86 टक्के) लातूर 12.81 टक्के

औरंगाबाद 12.19 टक्के

अमरावती 11.87 टक्के

नागपूर 10.85 टक्के

नाशिक 10.66 टक्के

पुणे 10.18 टक्के

मुंबई 10.09 टक्के

कोल्हापूर 9.82 टक्के

कोकण 9.14 टक्के तांत्रिक (9.20‌ टक्के) मुंबई 9.83 टक्के

नागपूर 9.65 टक्के

अमरावती 9.57 टक्के

लातूर 9.56 टक्के

औरंगाबाद 9.27 टक्के

पुणे 8.89 टक्के

नाशिक 8.63 टक्के

कोल्हापूर 8.04 टक्के

कोकण 7.77 टक्के

