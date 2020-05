अबब! अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांना तब्बल आठ कोटींचा फटका! , मार्च ठरला घातक

अकोला : मार्च महिन्यात जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस झाला. त्यामुळे जिल्ह्यातील ७५ गावांमधील पाच हजार ६५६.१२ हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले. त्याचा फटका ७ हजार ८३ शेतकऱ्यांना बसला असून शेतकऱ्यांचे आठ कोटी २९ हाजर ५३० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. यासंबंधिचा अंतिम सर्व्हेक्षण अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाला असून नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. मार्च महिना शेतकऱ्यांसाठी अवकाळीचा ठरला. या महिन्यात रब्बीचे पीक बहरेले असतानाच तीन ते चार वेळा जिल्ह्यात अवकाळी पावसाने थैमान घातले. जिल्ह्यातील बहुतेक सर्वच तालुक्यांना अवकाळी पावसाने वादळी वाऱ्यासह झोडपले. काही ठिकाणी तर गारपीट सुद्धा झाली. त्यामुळे पिकांना मोठा फटका बसला व शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्यामुळे आधीच कर्जाच्या बोजाखाली असलेल्या शेतकऱ्यांच्या चिंतेत वाढ झाली. या महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतातील उभे गहू, हरभऱ्यांची पिके आडवी पडली. उन्हाळी कांद्यालाही गारपिटीच्या तडाखा बसला. निंबू, आंबा व इतर फळपिकांचे सुद्धा अवकाळी व वादळी वाऱ्यामुळे नुकसान झाले. वादळी वाऱ्यामुळे निंबुंच्या मळ्यांमध्ये सडाच साचलेला दिसून आला. त्यामुळे कृषी विभागाच्या वतीने नुकसानीचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. त्यामध्ये १, ९ व १७ मार्च रोजी झालेल्या पावसामुळे जिल्ह्यातील १३ हजार ४४.५ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याची शक्यता सुद्धा वर्तवण्यात आली. परंतु त्यानंतर करण्यात येणारे नुकसानीचे पंचनामे मात्र होऊ न शकल्याने आता हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळणार कशी, असा प्रश्‍न उपस्थित होता. दरम्यान मार्च महिन्यात पाच हजार ६५६ हेक्टर क्षेत्राला अवकाळी फटका बसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आठ कोटी २९ हजार ५३० रुपयांचे नुकसान झाले आहे. असे झाले होते नुकसान

मार्च महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे ५२ गावांमधील चार हजार ८४० हेक्टर बागायती क्षेत्राला फटका बसला. त्यामुळे सहा हजार ८१ शेतकऱ्यांचे ६ कोटी ५३ लाख ४१ हजार ८९० रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अवकाळी पावसासह गाटपिटीमुळे २३ गावांतील ८१५.९८ हेक्टरवरील फळ पिकांखालील क्षेत्र बाधित झाले. त्यामुळे एक हजार दोन शेतकऱ्यांचे १ कोटी ४६ लाख ८७ हजार ६४० रुपयांचे नुकसान झाले. या पिकांना बसला होता फटका

मार्च महिन्यातील अववकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील गहू, हरभरा, कांदा, निंबू, पपई, मका, भुईमूंग, केळी, संत्रा भाजीपाला व इतर पिकांचे नुकसान झाले होते.



