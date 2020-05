पाणी जपून वापरा! चार दिवसाआड होणार पाणीपुरवठा, उन्हाळा ठरू शकतो त्रासदायक

अकोला ः खारपाणपट्ट्यातील गावांना खांबोरा पाणीपुरवठा योजनेतून पाणी दिले जाते. सध्या सात ते १२ दिवसांनी पाणीपुरवठा होत आहे. उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न त्यामुळे गंभीर झाला आहे. ते बघता या योजनेतून गावकऱ्यांना चौथ्या दिवशी पाणीपुरवठा करण्यासंदर्भात विचार सुरू आहे. खारपानपट्ट्यात येणाऱ्या आपातापा परिसरातील घुसर, आपातापा, आखातवाडा, अनकवाडी, सुलतान, अजमपूर, गोनापूर, दापुरा, मजलापूर, अंबिकापूर, कौलखेड गोमासे, आपोती बुद्रुक, आपोती खुर्द, मारोडी, लाखोंडा, घुसरवाडी, म्हातोडी या भागातील गावांमध्ये पाणी सात दिवसांनी तर कधी दहा ते बारा दिवसांनी मिळत आहे. आधीच खारपाणपट्ट्यात मोडणारा परिसर कायम दृष्काळी भाग म्हणून ओळखला जातो. त्यात उन्हाळ्यात दहा-बारा दिवसांनी पाणीपुरवठा होत असल्याने पिण्याच्या प्रश्‍न अधिकच गंभीर झाला आहे. खांबोरा योजनेवरून चौथ्या दिवशी पाणी पुरवठा करणे शक्य आहे का? खांबोरा योजनेला उन्नई बंधाऱ्यातील पाणी देण्यासंदर्भात आमदार रणधीर सावरकर यांच्या उपस्थितीत निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सामाजिक नेते बाळासाहेब आपोतीकर, पाणीपुरवठा विभागाचे अनिल चव्हाण, भाजप माजी तालुकाध्यक्ष अनिल गावंडे, जिल्हा परिषद सदस्य पवन बुटे तसेच पाणीपुरवठा विभागाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत उन्नई बंधाऱ्यावरील विद्युत समस्या व जलवाहिनीच्या गळतीसंदर्भातही चर्चा करण्यात आली.

