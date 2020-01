एक अक्षरही नसलेली नावाची पाटी बोलून जाते हजार शब्द !

अकोला : शेक्सपीअर म्हणून गेला आहे की, ‘नावात काय आहे’? मात्र, सामान्यतः हे सहजासहजी पटणारंही वाक्य नाही. कारण, नाव हेच प्रत्येकाची पहिली ओळख असते. ती ओळख नेमप्लेटच्या रुपानं दरवाजावर मोठ्या दिमाखात लावलेली दिसते. मात्र, अकोला शहरात एक अशी नेमप्लेट आहे की तिच्यावर एक अक्षर सुध्दा नाही तरीही नावासह हजार शब्दांचा उलगडा ती करते आहे. हो, हे खरं आहे. शहरातील राऊतवाडी परिसरात सुप्रसिध्द लोककवी डॉ.विठ्ठल वाघ यांचं ‘गुलबास’ हे निवासस्थान. जवळपास चळीस ते पंचेचाळीस वर्षांपूर्वी बांधकाम झालेलं हे साधारण घर. परंतु, डॉ.वाघ यांच्यासारख्या साहित्यिक आणि कलारसिक व्यक्तीमत्वाच्या वास्तव्यानं या घराचं वेगळेपण जाणवणार नाही तर नवलंच.

डॉ.वाघ यांच्या घराच्या दरवाजाजवळ लावलेली छोटीसी नेमप्लेट प्रथमदर्शनी लक्षात येतच नाही. मात्र, निरखून पाहिले असता त्यावर एकही अक्षर नसून आहेत ती फक्त दोन चित्र. त्यापैकी पहिलं चित्र आहे ते महाराष्ट्राचं आराध्य दैवंत पांडूरंग अर्थात ‘विठ्ठल’ आणि दुसरं चित्र आहे ते भारताचा राष्ट्रीय प्राणी ‘वाघ’. या दोनच चित्रांमधून लोगगीताची लय, ज्ञानेश्वरीतील पावित्र्य, तुकोबांचा रोखठोकपणा घेऊन कास्तकाराचं सुख-दुख शब्दबध्द करीत त्याला वाचा फोडताना व्यवस्थेविरुध्द बिगुल फुंकणारा लोककवी म्हणजे डॉ.विठ्ठल वाघ. या नावानं सिनेमा असो की गीत, गद्य असो की पद्य, ललित असो की लोकबोलीतील म्हणी असो वऱ्हाडी साहित्याच्या विविध छटा उमटवत साहित्य आणि संस्कृततीचे आभाळ कवेत घेणाऱ्या या दिपस्तंभाचा उल्लेख या दोन चित्रांमधून होताना दिसतो. मात्र, व्यक्तीपरत्वे आणि अनुभवपरत्वे या चित्रांचा आशय याहूनही अधिक असू शकतो. एकमेव पाटी

नावात काय आहे असं म्हणणाऱ्या शेक्सपियरच्या घरावरही कदाचित अशी पाटी नसावी तर मराठी साहित्यातही असा योग कुण्याही साहित्यिकांच्या नशिबी आला नसेल. आणि असेलही तर अशी कल्पकता अजून तरी ऐकीवात नाही. काव्य पंढरीचा ‘विठ्ठल’

ज्यांच्या कवितेतून शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, मजूर यांच्या कष्टाचे प्रतिबिंब व त्यांच्या जीवनपट यांना उभा करतो. ग्रामीण भागातील माणूस त्यांचा जीवनानुभव, त्यांचे सुख-दुखः, त्यांचे कष्ट, व्यथा, वेदना आणि प्रश्न काव्य पंढरीचा हा ‘विठ्ठल’ सदैव व्यक्त करीत असतो. वऱ्हाडी साहित्याचा ‘वाघ’

माझा मराठीची बोलू कौतुके। परि अमृतातेहि पैजासी जिंके। ऐसी अक्षरे रसिके। मेळवीन।। ही ज्ञानेश्वर महाराजांची वचनानुसार या दोन चित्रांमधून वऱ्हाडी साहित्याचा वाघ येथे राहतो, हे सांगणे न लगे.

