अकोलेकर सावधान, पकडलेले वाहन लॉकडाउन संपेपर्यंत नाही मिळणार

अकोला ः क्षुल्लक कारणे सांगून रस्त्यावर वाहने घेऊन फिरणाऱ्या अकोलेकरांना अद्दल शिकविण्यासाठी शहर वाहतूक विभागाने चांगलीच कंबर कसली आहे. एकाच दिवश 525 वाहनांवर कारवाई करून दीडशे वाहने जप्त केली आहेत. अशातच आता पकडलेले वाहने लॉकडाउन संपेपर्यंत परत मिळणार नाहीत असाही इशारा शहर वाहतूक शाखेने दिला आहे. अकोला जिल्हा अजूनही रेड झोनमध्ये आलेला नाही. परंतु धोका कायम आहे. शहरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून अनावश्यक गर्दी टाळावी म्हणून पोलिस प्रशासन दिवस रात्र कार्यरत आहे. जिल्हा रेड झोनमध्ये येऊ नये व त्या अनुषंगाने कोरोनाचा प्रादुर्भाव शहरात वाढू नये म्हणून जिल्हा प्रशासन वेळोवेळी आवाहन करीत आहे. परंतु सदर आवाहन अकोलेकर गांभीर्याने घेण्यास तयार नाही. रस्त्यावरील अनावश्यक गर्दी कमी व्हावी व वाहने विनाकारण रस्त्यावर येऊ नये म्हणून मंगळवारी (ता.21) पोलिस अधीक्षक अमोघ गावकर व शहर उपअधीक्षक सचिन कदम यांच्या निर्देशाप्रमाणे शहर वाहतूक शाखेचे प्रमुख गजानन शेळके यांनी त्यांचे कर्मचाऱ्यासह धडक कार्यवाही सुरू केली आहे. एकाच दिवशी सव्वा पाचशे वाहनांवर कारवाई

एकाच दिवशी ५२५ वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करून दीडशे वाहने वाहतूक कार्यलयात जप्त करून ठेवण्यात आली. जप्त वाहने लोकडाउन संपेपर्यंत सोडण्यात येणार नाही असा इशारा पोलिस निरीक्षक गजानन शेळके यांनी दिला असून, नागरिकांनी विनाकारण आपली वाहने रस्त्यावर आणू नये व प्रशासनास सहकार्य करावे असे आवाहन केले आहे.



Web Title: Akolekar caution, the seized vehicle will not be found till the end of lockdown