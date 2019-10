Vidhan Sabha 2019 : मतदान केंद्रावर दिव्यांगांना सर्व सुविधा

नागपूर : मतदान केंद्रावर दिव्यांग मतदारांना आवश्‍यक सोयी-सुविधा पुरविण्यात याव्यात. त्यांना समस्यांचा सामना करावा लागू नये. याची विशेष काळजी घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बचत भवन येथे दिव्यांग मतदारांना आवश्‍यक सुविधा पुरविण्याबाबत जिल्ह्यातील दिव्यांग शाळेतील शिक्षक तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची जनजागृती कार्यशाळा आयोजित केली होती. यावेळी उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी राजलक्ष्मी शहा, दिव्यांगांचे जिल्हा नोडल अधिकारी अभिजित राऊत, नोडल अधिकारी डॉ. नितीन ठाकरे, सहाय्यक अभियंता रसिका कवाडे, उमरेड तहसील कार्यालयाचे मंडळ अधिकारी प्रकाश हारगुडे, काटोलचे नायब तहसीलदार विजय डांगोरे, कळमेश्‍वर नगर परिषदेच्या मुख्य अधिकारी सुनीता काळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.मतदान केंद्रावर पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, रॅम्प, विजेची सोय, दिव्यांग मतदारांना मतदान कक्षात जाताना काही त्रास होणार नाही यासाठी आवश्‍यक ती सुविधा उपलब्ध असायला हवी. तसेच दिव्यांग मतदारांसाठी वाहतुकीची व्यवस्था करण्याबरोबरच मतदानासाठी रांगेत थांबावे लागू नये याची काळजी घेण्याबाबत ठाकरे यांनी सांगितले. विविध मतदान केंद्रामध्ये रेलिंग लावणे, कर्णबधिरांसाठी सांकेतिक भाषा, माहितीपत्रके, सुविधादर्शक चिन्हे, ब्रेल लिपी यासारख्या सुविधा दिव्यांगांना उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष भर देणार आहे. दिव्यांग बांधवांचा विधानसभा निवडणुकीत सहभाग वाढविण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या वतीने विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहे. दिव्यांगांना मतदान केंद्रावर काही अडचणी आल्यास "दिव्यांग मित्र' म्हणून दिव्यांगांचे शिक्षक त्यांना मदत करतील. मतदान केंद्र अधिकाऱ्यांनी दिव्यांग मतदाराबाबत संवेदनशीलतेने काम करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी ठाकरे यांनी दिल्या.केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून पी. डब्ल्यू. डी. (पिपल वीथ डिसॅबिलिटीज्‌) ऍपची निर्मिती करण्यात आली आहे. या ऍपमध्ये दिव्यांग मतदारांनी नोंदणी केल्यास त्यांना मतदार केंद्रामध्ये जाण्यासाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. आतापर्यंत नागपूर जिल्ह्यातील 12 हजार 87 दिव्यांगांनी ऍपमध्ये नोंदणी केली आहे. ही बाब निश्‍चितच प्रशंसनीय असल्याचे जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी सांगितले.

Web Title: All facilities for the disabled at the polling station