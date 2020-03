रस्त्यावरच्या कापड विक्रेत्याच्या मुलीने गाठले यशोशिखर, वाचा तिची यशोगाथा

साकोली : जीवनात यशाची शिखरे गाठण्याची स्वप्ने उराशी बाळगून त्या दिशेने झेपावण्यासाठी खडतर प्रवास अत्यंत धीरोदात्तपणे सोसून यशस्वी होणारे खूप कमी असतात. असेच कौतुकास्पद व प्रेरणादायी यश तालुक्‍यातील एका सामान्य कुटुंबातील मुलीने कमावले आहे. रस्त्यावर बसून फुटपाथवर रेडीमेड कपडे विक्री करणारे ताराचंद बोरकर यांची कन्या अपूर्वा ही राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाली असून आता पोलिस उपनिरीक्षक होणार आहे.

एका सामान्य कुटुंबात जन्मलेल्या अपूर्वाचा प्रवास हा अत्यंत थक्क करणारा आहे. गरिबी व साधारण परिस्थितीपुढे हार न पत्करता स्वत:ची जिद्द, परिश्रम व तल्लख बुद्धीमत्तेच्या जोरावर तिने यश प्राप्त केले. अपूर्वाचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण साकोलीच्या सोसायटी शाळेत झाले. पुढे इन्स्टिट्यूट सायन्स कॉलेज नागपूर येथून बीएस्सी व कॅम्पस कॉलेजमधून तिने एमएसस्सी पदव्युत्तर शिक्षण घेतले.

अपूर्वा ही लहानपणापासूनच तल्लख बुद्धीमत्तेची होती. वडील फुटपाथवर रेडिमेड कपड्यांचे दुकान लावून कुटुंबाचा प्रपंच चालवायचे. परंतु, अपूर्वाची बुद्धीमत्ता व जिद्द बघून वडिलांनीसुद्धा तिला कायम प्रोत्साहन दिले. तिच्या शिक्षणात खंड पडू दिला नाही. बिकट परिस्थितीतही एमएस्सीपर्यंतचे उच्चशिक्षण अपूर्वाने पूर्ण केले. परिस्थितीची जाण असलेल्या अपूर्वाने शिक्षण पूर्ण करतानाच आर्थिक व इतर अडचणींवर मात करीत प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे ध्येय बाळगले होते. अखेर परिश्रमाच्या बळावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या पोलिस उपनिरीक्षक परीक्षेत यश संपादन करून आईवडिलांची मान उंचावली.

ध्येयपूर्तीचा पहिला टप्पा

गावातील महिलांचे आयुष्य तिने जवळून बघितले. त्यांना खूप सोसावे लागते. फक्त घर आणि संसार एवढ्यापुरतेच मर्यादित न राहता मोठ्या कष्टाने आणि स्वावलंबीपणे घेतलेल्या शिक्षणाचा उपयोग आपले भविष्य बदलण्यासाठी व्हावा, हे तिचे ध्येय होते. पोलिस निरीक्षक पदाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन तिने आपल्या ध्येयपूर्तीचा पहिला टप्पा गाठला आहे. एवढ्यावरच तिचा प्रवास थांबणार नाही. तिला प्रशासकीय अधिकारी बनून समाजाची सेवा करायची आहे, अशी प्रतिक्रिया अपूर्वाने दिली. तिच्या यशात आई-वडील, शिक्षक घुले व मित्र मंडळींनी वेळोवेळी मदत केली. शैक्षणिक, आर्थिक सहकार्य केले. याबद्दल या सर्वांचे तिने आभार मानले.

