बाळापूर तालुक्यात सैराट झालं जी...

बाळापूर (जि. अकोला) : तारुण्याच्या उंबरठ्यावर प्रेमाच्या आणाभाका घेऊन इतरांचा विचार न करता प्रेमीयुगुले पळून जाण्यात धन्यता मानत आहेत. तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये प्रेमीयुगुलांचे पळून जाण्याचे प्रमाण अलीकडे वाढत चालले असून, दुसरीकडे बोहल्यावर चढलेली प्रेमीयुगुले लग्नानंतर अवघ्या दोन-चार महिन्यांतच घटस्फोटाचा विचार करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. क्लिक करा- डॉ. श्रीकृष्ण राऊत यांना साहित्यव्रती पुरस्कार पोलिस स्टेशनच्या दप्तरी मीसिंगच्या तक्रारी

तालुक्यातील बाळापूर व उरळ पोलिसांच्या हद्दीत अशा प्रकारच्या घटना घडत असून, प्रेमीयुगुलांच्या पळून जाण्याच्या प्रकारात सतत वाढ होताना दिसत आहे. मात्र, पोलिस स्टेशनच्या दफ्तरी या प्रकारांची नोंद नसून केवळ मीसिंगच्या तक्रारी काही प्रमाणात दाखल आहेत. तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये पलायनाची प्रकरणे घडत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र, नाहक बदनामी नको म्हणूण या घटना पोलिसांपर्यंत पोचल्या नाहीत. काही प्रकरणाचा निपटाराही गाव पातळीवर होत आहे. पळून गेल्यानंतर दोन ते तीन वर्षातच जोडीदाराशी पटत नसल्यामुळे वेगळे होण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. जोडीदार आपल्याशी एकनिष्ठ नसल्याचा संशय बळावल्यामुळे गेल्या तीन वर्षांत प्रेमविवाह मोडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. प्रेमविवाहाच्या काही महिन्यांतच अशा तक्रारी घेऊन जोडपी समुपदेशन केंद्रांकडे धाव घेत असल्याचे आढळत आहे. प्रेमविवाह भंग होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे सामंजस्याचा अभाव आहे. परस्परांना समजून न घेता वैचारीक परिपक्वता येण्यापूर्वीच प्रेमीयुगुले विवाह करताना दिसत आहेत. हेही वाचा- गजानन महाराज मंदिर बंद असल्याची अफवाच एका वर्षातच होतेय ताटातूट

विवाहानंतर काही महिन्यांतच पटत नसल्यामुळे किंवा अन्यकाही कारणांमुळे सोडचिठ्ठी देण्याचे प्रकरण वाढले आहेत. सोडचिठ्ठी देण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात न जाता वैयक्तिक १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर फारकतनामा लिहून जोडीदाराला घटस्फोट देण्यात येत आहे. बाळापूर तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये महिन्यांकाठी सहा ते सात घटस्फोट होतात. म्हणजे एका वर्षात अशा पद्धतीने शंभरहून अधीक सोडचिठ्ठीचे प्रकरण झाले आहेत. मुली पळून जाण्याच्या घटनांमुळे पोलिसांची डोकेदुखी

तालुक्यात अल्पवयीन मुलींचे अपहरण होणाऱ्या वाढत्या घटना चिंतेचा विषय बनत चालला असून, एकाच महिन्यात तीन अल्पवयीन मुली पळून नेल्या आहेत. मात्र, त्या मुली कुठे आहेत, काय करतात या बाबत पोलिसांना खबर नाही. सोमवारी देखील एक अल्पवयीन मुलगी पळून नेल्यामुळे पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. बाळापूर व उरळ पोलिसांच्या हद्दीत एका महिन्यात तीन मुलींना पळवून नेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. तालुक्यातील धानोरा व गोरेगाव येथील मुलगी पळून नेल्याची घटना ताजी असतानाच रविवारी पुन्हा बाळापूर पोलिसांच्या हद्दीतील दधम येथील मुलगी बेपत्ता झाली आहे. मात्र याची पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली नाही. आई-वडिलांनी स्वतःच्या मुलांकडे लक्ष दिले पाहिजे प्रथम आई-वडिलांनी स्वतःच्या मुलांकडे लक्ष दिले पाहिजे. सज्ञान मुली पळून जाण्याच्या निर्णय स्वतः घेतात. किंबहुना प्रेमीयुगुल पळून जाण्यात धन्यता मानतात. याला कोणीच जबाबदार नाही. मात्र, काही ठिकाणी मुलींवर खरच अन्याय होत असेल किंवा पळून येण्यास प्रवृत्त करत असेल त्यासाठी पोलिस यंत्रणा सज्ज आहे. मुलींनी पोलिसांशी संपर्क साधावा.

-संजीव राऊत, पोलिस निरीक्षक उरळ पोलिस ठाणे

