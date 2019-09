कंत्राटी प्राध्यापक होण्यापेक्षा सुरक्षारक्षक होणे बरे

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने बुधवारी (ता. 4) पार पडलेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत विद्यापीठात नेमलेल्या महाराष्ट्र सिक्‍युरिटी फोर्सच्या अधिकाऱ्यांसह सुरक्षारक्षकांचा पगार तीन हजाराने वाढविण्यावर शिक्कामोर्तब केले. आता सुरक्षारक्षकांचा पगार 23 ते 26 हजारांच्या घरात गेला असून विभागासह स्वत:च्या तीन महाविद्यालयांत नेट, सेट, पीएच.डी. अर्हता असलेले कंत्राटी प्राध्यापकांना 25 हजार रुपये महिना मिळत आहे. त्यामुळे कंत्राटी प्राध्यापकापेक्षा सुरक्षारक्षक होणे बरे अशीच चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात सुरू झाली आहे.

विद्यापीठात 100 पेक्षा अधिक सुरक्षारक्षक परीक्षा भवन, प्रशासकीय परिसर, वसतिगृह आणि इतर ठिकाणी कार्यरत आहे. मार्च महिन्यांपूर्वीच महाराष्ट्र सिक्‍युरिटी फोर्सद्वारे सुरक्षारक्षकांचा पगार वाढविण्यासंदर्भात प्रस्ताव देण्यात आला. त्यामुळे विद्यापीठावर पाच कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याची चिंता मार्चमध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय सिनेट बैठकीत यावर ताशेरे ओढण्यात आले होते. त्यावर कुलगुरूंनी सिनेट सदस्यांची सूचना मान्य करीत, यावर विचार करण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले होते. दरम्यान, त्यानंतरही सुरक्षारक्षकांच्या वाढीव पगाराचा प्रस्ताव व्यवस्थापन परिषदेसमोर मांडण्यात आला. बुधवारी (ता. 4) याविरोधात सदस्य डॉ. नितीन कोंगरे, विष्णू चांगदे आणि इतर सदस्यांनी आक्षेप नोंदविला. मात्र, त्यानंतरही राजपत्राचा आधार घेत, विद्यापीठाने सुरक्षारक्षकांचा पगार तीन हजारांनी वाढविला आहे. त्यामुळे आता सिक्‍युरिटी सुपरवाझरचा पगार 26 हजारांहून 29 हजार, हेड गार्ड 21 हजारांवरून 24 हजार तर सुरक्षारक्षकांचा पगार 20 हजारांवरून 23 हजार होणार आहे. हा पगार बघता नेट, सेट आणि पीएच.डी.सारखी अर्हता धारण केलेल्या कंत्राटी प्राध्यापकांना मात्र, फिक्‍सपेच्या नावाखाली 24 हजार मिळणार असल्याने इतके शिकून कंत्राटी प्राध्यापक होण्यापेक्षा महाराष्ट्र सिक्‍युरिटी फोर्समध्ये सुरक्षारक्षक होणे कधीही परवडणारे असल्याची मनस्थिती निश्‍चितच या प्राध्यापकांची होणार आहे.

सिक्‍युरिटी फोर्सच्या नियमितीकरणासाठी समिती

व्यवस्थापन परिषदेमध्ये सदस्यांनी आक्षेप नोंदविला. त्यावर प्रशासनाकडून विष्णू चांगदे, दिनेश शेराम आणि तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. थोरात यांचा समावेश करीत समिती स्थापन केली. समितीकडून महाराष्ट्र सिक्‍युरिटी फोर्सला येत्या काळात नियमित करायचे किंवा नाही, याबद्दल निर्णय घेण्यात येणार आहे.

