आश्चर्यम्...भाजपच्या तटस्थेने वंचितचा फायदा!

अकोला : जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकी प्रमाणे सभापती पदाच्या निवडणुकीत सुद्धा नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत मतदानापूर्वीच बहिर्गमन करणाऱ्या भाजपची भूमिका या निवडणुकीत सुद्धा महत्वाची ठरली. सभापती पदाच्या निवडणुकीदरम्यान भाजपचे सातही सदस्य अनुपस्थित राहिल्याने बहुमताचा आकडा पुन्हा 47 वर आला. त्यामुळे भारिपचे चारही सभापती पदांचे उमेदवार 25 विरूद्ध 21 मतांनी विजयी झाले. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत मतदारांनी कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत न दिल्याने सत्तेसाठी ‘हाय होल्टेज ड्रामा’ रंगला होता. भारिपला सत्तेपासून दुर ठेवण्यासाठी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व शिवसेनेने भाजप व अपक्षाला सोबत घेवून रणनिती आखली होती. परंतु मतदानापूर्वीच भाजपचे अचानक बहिर्गमन केल्यामुळे भारिपला बहुमत सिद्ध करता आले. त्यामुळे भारिप-बमसंच्या प्रतिभा भोजने अध्यक्ष व सावित्री राठोड उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आल्या. निवडणुकीत भारिपच्या उमेदवारांचा 25 विरूद्ध 21 मतांनी विजय झाला होता. सभापती पदाच्या निवडणुकीत भाजपकडून एका अपक्ष उमेदवाराला पाठिंबा देण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती. त्यानुसार भाजपमध्ये चर्चा होती. परंतु मतदानापूर्वीच भाजपच्या सदस्यांची सभेकडे पाठ फिरवल्याने भारिप-बमंच्या विजयाचा मार्ग प्रशस्त झाला. सभागृहात लागणार कस

जिल्हा परिषदेत स्पष्ट बहुमत नसतानाही भारिपने संपूर्ण सत्ता काबीज केली. भारिपकडे 25 सदस्य असले तरी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना व अपक्ष असे एकूण महाविकास आघाडीचे 21 सदस्य आहेत. यात 13 सदस्य शिवसेनेकडे असल्याने विरोधी पक्ष नेते शिवसेनेचाच असणार आहे. त्यामुळे सत्ता मिळवल्यानंतर सुद्धा भारिपला सभागृहात ठराव मंजुर करण्यासाठी कस लावाला लागणार आहे. पक्ष एकत्र; परंतु सदस्यांची निराशा

भारिपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी यापूर्वी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेनेसह भाजपने यापूर्वी सुद्धा महाआघाडी केली होती. परंतु 2016 च्या निवडणुकीत कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेनेच्या सदस्यांनी भारिप-बमंसला पाठिंबा दिला होता. त्याबदल्यात तत्कालीन सदस्यांना सभापती पद सुद्धा देण्‍यात आले होते. यावेळी मात्र सत्तेसाठी महाआघाडीतील पक्ष एकत्र राहिले, परंतु सदस्यांना मात्र भारिपकडून संधी असल्यानंतर सुद्धा सभापती पदापासून वंचित राहावे लागले. गुरूजींना मिळाले संयमाचे ‘फळ’

जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत सन 2016 मध्ये कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, अपक्ष व भाजपची महायुती एकत्र आली होती. परंतु त्यावेळी शिवसेनेचे चंद्रशेखर पांडे यांनी महायुतीच्या उमेदवाराला मतदान केले नव्हते. राष्ट्रवादी ग्रेस व शिवसेनेच्या आणखी एका सदस्याने भारिप-बमसंला मतदान केले होते. परिणामी भारिपचा विजय झाला होता. पांडे गुरुजींनी बंडखोरी केल्यामुळे त्यांना पक्षातून बर्डतर्फ करण्यात आले होते. त्यानंतर शिवसेनेत प्रवेशाची संधी न मिळाल्याने पांडे गुरूजींनी या निवडणुकीत भारिप-बमंसकडून निवडणूक लढविली आणि विजयीही झाले. राजकीय घडामोडी आणि वेगळ्या रणनितीमुळे गुरुजी विजयी झाले. त्यामुळे संयमाचे फळ त्यांना या निवडणुकीत मिळल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात रंगली आहे.

