'त्या' युवकाची हत्या, पोलिस तपासात उघड; पहा कुठे घडला हा प्रकार

वाशीम : येथील पंचशील नगरालगत असलेल्या घरकूल परिसरात एका पाण्याच्या रिकाम्या टाक्यात (ता.12) एका युवकाचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळून आला होता. यानंतर या युवकाची हत्या झाल्याचे पोलिस तपासात स्पष्ट झाले आहे. विशाल प्रेमानंद शेलार वय 22 वर्षे, रा. पंचशीलनगर असे मृतक युवकाचे नाव आहे. या बाबत प्राप्त माहिती नुसार येथील पंचशीलनगरालगत असलेल्या नगर पालिकेच्या घरकूल संकुल परिसरात ओस पडलेल्या दवाखान्याच्या पाण्याच्या टाक्यात एका युवकाचा मृतदेह असल्याची माहिती गुप्त बातमीदाराकडून पोलिसांना कळाली होती. या माहितीवरून शहर पोलिस ठाण्याच्या ठाणेदार योगिता भारद्वाज, स्थानिक गुन्हे शाखेचे ठाणेदार शिवाजी ठाकरे यांच्या पथकाने घटनास्थळ गाठले. तेव्हा पाण्याच्या टाक्यात कुजलेल्या अवस्थेत युवकाचा मृतदेह आढळून आला. हा मृतदेह बाहेर काढल्यानंतर त्याचे शीर तीक्ष्ण हत्याराने धडावेगळे केल्याची बाब स्पष्ट झाली. हेही वाचा - बापरे! घरात घुसून गळ्याला लावला कोयता अन्... घटनास्थळाला उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. पवन बन्सोड यांनी भेट दिली. श्‍वान पथक व फिरते फॉरेन्सीक लॅबने घटनास्थळाचे नमुने घेतले. सदर मृतकाची ओळख पटली असून, तो पंचशीलनगरातील रहिवासी विशाल प्रेमानंद शेलार असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत असल्याने घटनास्थळीच शवविच्छेदन करण्यात आले. सदर मृतकाची गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असल्याची माहिती आहे. या घटनेचा तपास सुरू आहे. तसेच या प्रकरणी पोलिसांनी एका संशयीताला ताब्यात घेतल्याचीही माहिती आहे.

