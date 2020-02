वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या लिफ्टमधून आली दुर्गंधी अन्‌...

यवतमाळ : येथील वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील बंद असलेल्या लिफ्टमध्ये अनोळखी महिलेचा मृतदेह आढळून आला. ही घटना मंगळवारी (ता. 11) दुपारी बाराच्या दरम्यान उघडकीस आली. या घटनेमुळे रुग्णालयात खळबळ उडाली असून, घातपाताचा संशय व्यक्त केला जात आहे. अधिष्ठात्यांच्या कक्षात बाजूलाच लिफ्ट आहे. त्या लिफ्टमधून दुर्गंधी येत असल्याने कर्मचाऱ्यांनी जवळ जाऊन बघितले. त्यावेळी लिफ्टच्या खाली मृतदेह आढळून आला. या घटनेची माहिती मिळताच यवतमाळ शहर पोलिस ठाण्याच्या पथकाने घटनास्थळ गाठले. सदर महिलेचा मृतदेह चार ते पाच दिवसांपूर्वीचा असावा, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. अधिष्ठात्यांच्या कार्यालय परिसरात दिवसभर डॉक्‍टर, परिचारिका, कर्मचाऱ्यांची वर्दळ असते. आयसीयू कक्षदेखील याच परिसरात आहे. सुरक्षारक्षकदेखील नेहमीच तैनात असतात. अद्ययावत सीसीटीव्ही कॅमेरेदेखील लावण्यात आलेले आहेत. ही लिफ्ट तीन महिन्यांपासून बंद असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. शिकार प्रकरणातील आरोपी नातेवाईकांसह पसार लिफ्टखाली मृतदेह आला कसा, महिला वरील माळ्यावरून खाली पडली की, मारहाण करून तिला येथे आणून टाकले, असे प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत. या घटनेचे रहस्य उलगडण्यासाठी परिसरात लावण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेज तपासण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली. या प्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. असे आहे वर्णन लिफ्टमध्ये मृतावस्थेत आढळून आलेली महिला 50 ते 60 वयोगटातील आहे. रंग सावळा असून, चेहरा कुजलेला आहे. अंगात पिवळ्या रंगाचे स्वेटर तर पांढरी हिरवी साडी परिधान केलेली आहे. असे वर्णन पोलिसांनी जारी केलेल्या शोधपत्रिकेत आहे. कुणाला माहिती असल्यास संपर्क साधावा, असे आवाहन शहरचे ठाणेदार धनंजय सायरे, सपोनि रामकृष्ण भाकडे, पीएसआय आशीष बोरकर यांनी केले आहे.

