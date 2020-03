लग्नाला जाताना विवाहिताच हरविली

मोताळा (जि.बुलडाणा) : पुण्याहून कोथळी येथे लग्न समारंभाला जाताना 30 वर्षाय विवाहिता राजूर येथून बेपत्ता झाल्याची घटना मंगळवारी (ता.3) घडली. या प्रकरणी बोराखेडी पोलिसांनी बुधवारी (ता.4) विवाहिता हरविल्याची नोंद केली आहे. पतीने बोराखेडी पोलिसांत फिर्याद दिली की, त्यांची पत्नी रा. सागवन ह.मु. पुणे ही महिला मोताळा तालुक्यातील कोथळी येथे लग्न समारंभात जाण्यासाठी नातेवाईकांसह सोमवारी (ता.2) पुणे येथून निघाली होती. दरम्यान, सदर महिला मंगळवारी चिखलीहून काळी पिवळी गाडीने बुलडाणा येथे आली. बुलडाणा येथून मोताळा जात असताना, राजूर येथे उतरली व कोठेतरी निघून गेली. सदर घटना मंगळवारी (ता.3) सकाळी 11 वाजता घडली. दरम्यान, कुटुंबियांनी तिचा परिसरात व नातेवाईकांकडे शोध घेतला असता, मिळून आली नाही. याप्रकरणी तिच्या पतीच्या फिर्यादीवरून बोराखेडी पोलिसांनी सदर विवाहिता हरविल्याची नोंद केली आहे.

