 ‘बुलींग, मोर्फिंग’ सायबर गुन्हेगारीचा नवा चेहरा

अकोला : इंटरनेटच्या जोरावर सोशल मीडिया वापरणाऱ्यांना आता सावध होण्याची वेळ आली आहे. कारण सायबर गुन्हेगार तुमच्या मागावर असून, सायबर बुलींग(ठरवून मनस्ताप देणे) आणि मोर्फिंग (मुळ दस्ताऐवजात बदल करणे) हा प्रकार सध्या वाढला आहे. यामुळे अनेकांनी सोशल मीडियाला बाय-बाय ठोकला तर आहेच सोबतच अनेकांचे आयुष्य उद्वस्तही झाले आहेत. तेव्हा सायबर गुन्हेगारीच्या या नव्या चेहऱ्याला ओळखण्याची हीच ती वेळ आहे असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

जगातील लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांश लोकसंख्येपेक्षा अधीक लोक सोशल मीडियावर सध्या ॲक्टीव्ह आहेत. संभाषणाची सगळ्यात सोपी आणि तेवढीच गतीमान पद्धत म्हणून याकडे पाहले जाते. मात्र, जेथे जास्तजण तेथेच गुन्हेगारही आपले बस्तान बसवितात. अगदी तसाच प्रकार सायबर जगातही झाला आहे. सायबर हॅकर (गुन्हेगार) यांनी विविध माध्यमातून सर्वसामान्यांना त्रास देणे, फसवणूक करणे, बदनामी करणे यासह मुळ फोटो वा दस्ताऐवजात बदल करून हेच खरे आहे असे ठासून सांगून एकप्रकारे त्या व्यक्तीची नवीच छबी तयार करतात. सध्या हा प्रकार सर्रास वाढला आहे. याला रोखण्यासाठी सायबर कायदे तयार जरी करण्यात आले असली त्यांची मर्यादा पडत असल्याने या सायबर गुन्हेगारांचे फावले आहे. असे आहे सायबर गुन्हेगारीचे प्रमाण

सध्या सायबर विश्‍वात फसवणुकीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात असून, तज्ज्ञांकडील आकडेवारीनुसार 33.3 टक्के महिलांची आर्थिक फसवणूक केली जाते. यासोबतच इतर फसवणूक 9.6 टक्के, विनयभंग 5.2 टक्के, तर छळाची टक्केवारी 5.1 ऐवढी आहे. हे प्रमाण दिवसागणिक वाढत असल्याचेही तज्ज्ञांनी सांगितले. आर्थिक व्यव्हार करा, पण जरा जपून

सध्या आर्थिक लुबाडणुकीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. माध्यम कुठलेही असो निष्काळजीपणे कोणतेही ॲप्स, साईट्स हाताळल्यास तुमची फसवणूक नक्कीच होणार. तेव्हा अधिकृत ॲप्स आणि सायट्सवर आर्थिक व्यव्हार करावे असे आवाहन सायबर विभागाने केले आहे. तर तुमची कुठल्याही प्रकारची फसवणूक झाली असेल तर मदतीसाठी cybercrime.gov.in या बेवसाईटवर लॉगीन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सायबर बुलींग आणि मोर्फिंगपासून बचावासाठी सोशल मीडिवर पोस्ट करताना हे बरोबर आहे का?, आवश्‍यक आहे का? आणि यातून कोणाचे भले होणार आहे का? हे तीन प्रश्‍न स्वतःलाच विचारले पाहीजे. या तीन प्रश्‍नांच्या उत्तरानंतरच आपला मार्ग ठरवावा.

-मोहीनी मोडक, सायबर विषय तज्ज्ञ.

