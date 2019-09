दारूचे समर्थन करणारा उमेदवार नको : 120 ग्रामसभांची भूमिका

गडचिरोली : लोकसभा निवडणूक मुक्तिपथच्या माध्यमातून दारूमुक्त पार पडली. याच धर्तीवर आता गावे स्वयंस्फूर्तीने विधानसभा निवडणूक दारूमुक्त करण्यासाठी सरसावले आहेत. आगामी निवडणुकीत राजकीय पक्षांचे उमेदवार अद्याप जाहीर झालेले नाहीत. मात्र, निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणारा उमेदवार दारूचा समर्थक नसावा, असा ठराव जिल्ह्यातील 120 ग्रामपंचायतच्या 287 ग्रामसभांनी पारीत केला आहे. हा प्रस्ताव सर्व राजकीय पक्षांचे प्रदेश अध्यक्ष आणि जिल्हाध्यक्षांना पाठविला आहे. अशी माहिती सर्च संस्था आणि मुक्तिपथचे डॉ. अभय बंग यांनी पत्रकार परिषदेतून दिली.

डॉ. अभय बंग म्हणाले, गडचिरोली जिल्ह्यात 22 वर्षांपासून दारूबंदी आहे. मागील तीन वर्षांपासून मुक्तिपथ अभियान सुरू आहे. या अंतर्गत जिल्ह्यातील 600 गावांनी सामूहिक निर्णयाने गावात दारूबंदी केली आहे. आता 21 ऑक्‍टोबर रोजी विधानसभेची निवडणूक आहे. यामुळे मतदारांना दारू, पैशांचे आमिष दाखविले जाईल. या प्रकारांमुळे निवडणूक काळात दारूबंदीचा फज्जा उडतो. यासाठी मुक्तिपथच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात आली. यामुळे गावांनी स्वयंस्फूर्तीने तीन मुद्दे ग्रामसभेत घेऊन प्रस्ताव राजकीय पक्षांना पाठविला आहे. मतदारांनी दारूच्या नशेत मतदान करू नये, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

लोकसभा निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी आपण मतदारांना दारूचे वाटप करणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र लिहून दिले होते. आता दारू न पिणाऱ्या उमेदवारालाच मतदान करू, असा निर्णय मतदारांनी घेतला आहे. यामुळे राजकीय पक्षांनी जनभावनेचा विचार करावा, असेही डॉ. बंग म्हणाले. "जो पाजील नवऱ्याला दारू, त्याला नक्कीच पाडू'

लोकसभा निवडणुकीत "जो पाजील नवऱ्याला दारू, त्याला नक्कीच पाडू' या आशयाच्या फलकाची सर्वत्र चर्चा होती. येत्या विधानसभा निवडणुकीतही असे फलक सर्वत्र पाहायला मिळत आहेत. मुक्तीपथच्या वतीने व्यापक जनजागृती केली जात असून "दोन पैशांची दारू घेऊन आपले अमूल्य मत देऊ नका', दारू पिऊन मतदान करू नका, असे आवाहन केले जात आहे.

