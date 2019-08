बटन दाबले की यायची गावठी दारू

यवतमाळ : "बटन दाबले की गावठी दारू', हे शब्द वाचून आश्‍चर्याचा धक्का बसेल. मात्र, ही सत्य घटना आहे जाम (वाघाडी) येथील. गावातील तरुण दारूविक्री करीत असल्याची माहिती पोलिसांना होती. त्यांनी काही वेळा छापादेखील टाकला. प्रत्येक वेळी पोलिसांना खाली हातानेच यावे लागले. अखेर पोलिसांनी गुप्त माहितीच्या आधारे दारूविक्रीचा प्रकार उघडकीस आणला. दारूविक्रेत्याची हायटेक कल्पना बघून पोलिसही चक्रावून गेले.

गुन्हेगारही नवीन तंत्रज्ञानाकडे वळल्याचे दिसत आहे. अवैध धंदे करणारे व्यावसायिक पोलिसांचा ससेमिरा टाळण्यासाठी नवीन शक्कल शोधून काढतात. यवतमाळलगत असलेल्या जाम (वाघाडी) एका गावठी दारू विक्रेत्याने पोलिसांची नजर चुकविण्यासाठी चक्क देव्हाऱ्याखालीच भूमिगत टाके तयार केले. त्यात एक ड्रम ठेवून कूलरमधील पाण्याच्या मोटारीचा वापर करीत त्याने अवैध दारू विक्रीला तांत्रिकतेची जोड दिली. त्याची ही शक्कल बघून पोलिसही क्षणभर स्तब्ध झाले. सचिन इंगोले असे या दारूविक्रेत्याचे नाव आहे. तरुण सुशिक्षित आणि कल्पक असल्याचे सांगितले जाते. कोणालाही संशय येऊ नये म्हणून सचिनने देवघराच्या खाली दारू जमा करण्यासाठी मोठा पिंप गाडला. तो एव्हढ्यावरच थांबला नाही. दारू काढण्यासाठी वारंवार देव उचलायची वेळ येऊ नये, यासाठी त्याने चक्क कूलरमध्ये वापरल्या जाणारा वॉटर पम्प उपयोगात आणला. या वॉटर पम्पला त्याने विद्युत पुरवठा दिला. गरजेपुरती दारू हवी असली की, बटन दाबायचे. पिंपातून लगेच दारू यायची. ग्रामीण पोलिसांना शुक्रवारी (ता. 16) दुपारी या दारूविक्रीची गुप्त माहिती मिळाली. सहायक पोलिस निरीक्षक संजय शिंदे यांच्यासह पथकाने विक्रेत्याच्या घरी छापा टाकला. याची कुणकूण लागताच सचिन इंगोले याने पळ काढला. या प्रकरणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला असून, मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. सध्या पोलिस वर्तुळात कल्पक दारूविक्रीची चर्चा जोरात सुरू आहे.

दारू टाकण्यासाठी खास पाइप

गावठी दारू देवघराच्या खाली असलेल्या पिंपात ओतायची असेल, तर त्यासाठीही वेगळा खास पाइप लावला. पोलिसांनी त्याच्या घरी यापूर्वी छापेमारी केली. मात्र, त्यांच्या हाती काहीच लागले नाही. पोलिसांना माहिती मिळताच छापा टाकून दारूसह मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

तरुणाने लढविलेली शक्कल बघून आम्ही आश्‍चर्यचकित झालो. प्रथमच असा प्रकार समोर आला आहे.

-मनोज केदारे, पोलिस निरीक्षक, यवतमाळ ग्रामीण पोलिस ठाणे.

Web Title: The cane alcohol, when the button is pressed