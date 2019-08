Video : 'ईडा, पीडा, रोगराई घेऊन जा, गे मारबत...' 

नागपूर : "ईडा, पीडा, रोगराई घेऊन जा गे मारबत''च्या घोषणांनी शनिवारी नागपूर शहर दणाणले. विदर्भाचे सांस्कृतिक वैभव जपणारा हा उत्सव तान्हा पोळ्याच्या दिवशी साजरा केला जातो. मिरवणुकीदरम्यान दोन्ही मारबतींची गळाभेट या उत्सवाचे विशेष आकर्षण असते. मारबत उत्सवासोबत बडग्यांचीही मिरवणूक काढली जाते.& समाजातील अनिष्ट प्रथांचे उच्चाटन करण्याचे आवाहन करणाऱ्या मिरवणुकीत हजारो लोक सहभागी झाले होते. काळ्या मारबतीला 135 वर्षांचा, तर पिवळ्या मारबतीला 134 वर्षांचा इतिहास आहे. यंदा पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांचा बडग्या सर्वांचे लक्ष वेधून गेला. ब्रिटिश राजवटीत लोक अत्याचाराने त्रस्त होते. परकीय गुलामगिरीचे पाश तुटून देश स्वतंत्र व्हावा, या भावनेने 1885 मध्ये जागनाथ बुधवारी परिसरात तऱ्हाणे तेली समाजबांधवांनी पिवळी मारबत उत्सव कमिटीची स्थापना केली. ती परंपरा आजही सुरू आहे. पिवळ्या मारबतीसोबतच काळ्या मारबतीलाही ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. श्री देवस्थान पंच कमिटीतर्फे गेल्या 135 वर्षांपासून इतवारीस्थित नेहरू पुतळ्यापासून काळी मारबत मिरवणूक काढली जाते. प्रारंभी आप्पाजी मराठे काळी मारबतचा उत्सव साजरा करीत असत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजाची सत्ता होती. त्यांच्या जुलुमी कारवायांमुळे जनता त्रस्त होती. त्यावेळी भोसले घराण्यातील बकाबाईने इंग्रजांशी हातमिळवणी केली. त्याचा निषेध करण्यासाठी 1881 पासून काळी मारबत काढण्यात येत आहे.

