शेतकऱ्यांना फसविणे राष्ट्रदोहच; फसवणूक करणाऱ्यांवर भरा खटले... केंद्राकडे केली मागणी 

यवतमाळ : शेतकरी देशासाठी धान्य उत्पादित करून जनतेची भूक भागवीत आहे. हे एक प्रकारचे राष्ट्रीय कार्यच आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बनावट बियाण्यांचा पुरवठा करून फसविणारे देशद्रोहीच आहेत. अशा लोकांवर राष्ट्रद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी विधानसभाध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांकडे केली आहे. केंद्र सरकारने तातडीने यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश किसान कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष (विदर्भ विभाग) देवानंद पवार यांनी केली आहे. यावर्षी मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन बियाणे उगवले नाही. हजारो शेतकऱ्यांनी किसान कॉंग्रेसकडे तक्रारी केल्या आहेत. कृषी विभागाला तक्रारी मिळाल्यावर मोका पाहणीचा पंचनामा अहवाल तयार करून शेतकऱ्यांना बियाणे अधिनियम 1966 च्या तरतुदीनुसार ग्राहक मंचाकडे दाद मागण्याचा सल्ला देतात. परंतु त्यासाठीची प्रक्रिया क्‍लिष्ट व त्रासदायक असल्याने ग्राहक मंचात शेतकऱ्याला वर्षोगणिक न्याय मिळत नाही. शिवाय कंपन्या कायद्याच्या कचाट्यातून पळवाटा शोधतात. शेतकऱ्यांना वारंवार ग्राहक मंचाकडे जाणे शक्‍य होत नाही. शेतकऱ्यांना दरवर्षी मशागत, पेरणी, खतपाणी, फवारणी, मजुरी व पीक काढणी यासाठी आर्थिक तरतूद करावी लागते. त्यामध्ये बोगस बियाण्यांमुळे दुबार, तिबार पेरणीची वेळ आली तर आर्थिक घडीच विस्कटून जाते. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर विधानसभाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांच्याकडे केलेली मागणी अतिशय योग्य आहे. नुकतेच केंद्र शासनाने जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यातून बियाण्यांना वगळले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे आणखीच अडचणीत आले आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या हक्कासाठी वारंवार अधिकारी व ग्राहक मंचाकडे याचना करावी लागते, हे देशाचं दुर्भाग्य आहे. भारतीय संविधानात कलम 323 (ब) मध्ये शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरणाची स्थापन करण्याची तरतूद आहे. सद्यःस्थितीत त्याची गरज निर्माण झाली आहे. असे न्यायाधिकरण झाल्यास शेतकऱ्यांना इतर प्रशासकीय घटकांवर अवलंबून राहण्याची गरज राहणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरण व बियाणे अधिनियम 1966 मध्ये सुधारणा करून बोगस बियाणे पुरविणाऱ्या कंपन्यांवर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी देवानंद पवार यांनी केली आहे. अवश्य वाचा- पाऊस व्यवस्थित तरी शेतकऱ्यांवर का आली दुबार पेरणीची पाळी? कृषी विक्रेत्यांकडून तक्रारी करण्यास मज्जाव सोयाबीन बियाणे उगवले नसल्याच्या तक्रारी करू नका, बियाणे कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई मिळवून देऊ असा सल्ला कृषी केंद्र संचालक शेतकऱ्यांना देतात. विक्रेते स्वतःचा बचाव कंपन्यांची मर्जी सांभाळण्यासाठीच अशा थापा मारतात. जे कृषी केंद्र संचालक, अशी आश्‍वासने देत असतील त्यांची माहिती किसान कॉंग्रेसकडे द्यावी. त्यांचा योग्य बंदोबस्त केला जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाबरून न जाता तक्रारी कराव्या, असे आवाहन देवानंद पवार यांनी केले आहे.

