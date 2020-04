बॅंकासमोर गर्दी पेलवता पेलवेना...कुणाच्या लागल्या रांगा?

पुसद (जि. यवतमाळ) : शासनाच्या विविध योजनांमधून ग्राहकांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यात आल्याने ते काढण्यासाठी सध्या बॅंकांसमोर सकाळपासून ग्राहकांची मोठी रांग लागत आहे. मात्र, बऱ्याचशा राष्ट्रीयीकृत बॅंकेसमोर उन्हापासून बचावासाठी काहीही व्यवस्था नसल्याने ग्राहकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. बॅंकांनी ग्राहकांसाठी मंडप तसेच पिण्याचे पाणी व अत्यावश्‍यक सुविधा पुरवाव्यात, अशी मागणी रिपाइं (आठवले गट) कार्यकर्त्यांनी केली आहे. यासंदर्भात कार्यकर्त्यांनी एक निवेदन उपविभागीय अधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासन व केंद्र सरकार यांनी 3 मे पर्यंत लॉकडाउन केल्यामुळे गोरगरीब जनतेला अन्नधान्य व उदरनिर्वाहासाठी पंतप्रधानांनी महिलांच्या जनधन खात्यामध्ये

दरमहा पाचशे रुपये तसेच गॅस सिलिंडरचे अनुदान दरमहा 782 रुपये याप्रमाणे टाकले आहेत.

तसेच शेतकरी अनुदान, संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ या योजनेमार्फत लाभार्थ्यांच्या खात्यात दरमहा पैसे जमा होत आहेत. बॅंकासमोर रांगाच रांगा परंतु, हे अनुदानाचे पैसे संबंधित बॅंकेमध्ये काढण्यासाठी वयोवृद्ध महिला व पुरुष तसेच शेतकरी बांधव रोज मजुरदार हे सकाळी 8 वाजता बॅंकेसमोर रांगा लावून ताटकळत उभे राहत आहेत. महिला व

शेतकरी तसेच वयोवृद्ध नागरिक एप्रिल महिन्याच्या कडक उन्हात उभे राहत आहेत. पैसे काढण्यासाठी आपल्या जीवाची पर्वा न करता उन्हाचा सामना करीत आहेत. जाणून घ्या : साहेब, आमचंबी लई नुकसान झालं, आम्हाले कवा मिळणार पीक विमा? कडक उन्हात नागरिकांच्या जिवाला धोका या कडक उन्हामध्ये वयोवृद्ध नागरिकांच्या जिवाला धोका होऊ शकतो; तरीही संबंधित बॅंकेने या नागरिकांसाठी कोणत्याही प्रकारची उन्हापासून बचावाची सोय उपलब्ध केलेली दिसून येत नाही.

तसेच पिण्याचे पाणी, स्वच्छतेकरिता सॅनिटायझरचीसुद्धा व्यवस्था पुसद शहरातील बॅंकांनी केली नाही.

यासंदर्भात बाळासाहेब वाठोरे, लक्ष्मण कांबळे, राजेश ढोले, भीमराव गणपत कांबळे, प्रकाश धुळे,

प्रा. अंबादास वानखेडे, दिलीप धुळे, अमर पाटील, जयराम माथने यांनी निवेदन दिले आहे.

