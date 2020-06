...ही समिती करणार नागरिकांची तपासणी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्हीडिओतून दिली माहिती

यवतमाळ : सध्या पावसाळ्याचे दिवस असल्याने नागरिकांनी कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी स्वतःची व स्वतःच्या कुटुंबाची काळजी घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी सोमवारी केले. पुसद येथील 60 वर्षीय कोरोना झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकाचा सोमवारी सकाळी उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हाधिकारी सिंह यांनी एक व्हिडिओ प्रसारित करून नागरिकांना कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन केले. जिल्हाधिकारी सिंह म्हणाले, जिल्ह्यात "कोवीड -19' बधितांची संख्या वाढत आहे. तसेच मृतांचा आकडाही वाढत आहे. ही चिंतेची बाब आहे. पावसाळा असल्याने ताप, सर्दी, खोकला, सारीची लक्षणे असलेले रुग्ण वाढण्याची शक्‍यता आहे. असे रुग्ण खासगी रुग्णालयात उपचार घेऊ शकतात. ज्यांना कोरोनसदृश लक्षणे असतील त्यांच्याबाबत खासगी डॉक्‍टरांनी जिल्हा प्रशासनाला, आरोग्य विभागाला किंवा मेडिकलचे अधिष्ठाता यांना तातडीने माहिती द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. अशा रुग्णांवर जिल्हा रुग्णालयात विविध योजनेतून चांगले उपचार करू शकू, यामुळे मृत्युदर कमी होण्यास मदत होईल. तसेच प्रत्येक गावात ग्राम समिती सकाळी 7 ते 9 या वेळेत आरोग्य तपासणी करणार आहे. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, मधुमेह, उच्च रक्तदाब व इतर गंभीर आजाराबाबत नागरिकांनी समितीला माहिती द्यावी. तसेच शासकीय आदेशाचे पालन करावे. मास्क व सॅनिटायझर्सचा वापर करावा. सोशल डिस्टनसिंग पाळावे, असे आवाहनही सिंह यांनी केले आहे. अवश्य वाचा- आर्थिक अडचणीतून सलून व्यावसायिकाने घेतला हा टोकाचा निर्णय... कोरोनाबाधित ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू सोमवारी एका कोरोनाबाधित रुग्णाचा मृत्यू झाल्याने जिल्ह्यात मृत्यूची संख्या चार झाली. पुसद येथील 60 वर्षीय रुग्णाचा आज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात मृत्यू झाला. सदर व्यक्ती 13 जून रोजी वैद्यकीय महाविद्यालयात भरती झाला होता.

Web Title: Collector says, Citizens should take special care during monsoons