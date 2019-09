भेटीसाठी बायोडाटा नव्हे, बूथची माहिती घेऊन या

नागपूर : बूथ मजबूत झाल्यास पक्ष मजबूत होईल. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्याकडे लक्ष द्यावे, प्रत्येकाला सरकारच्या कामाची माहिती द्या. त्यांचे मत परिवर्तन करावे, असे आवाहन भाजपचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी केले. यावेळी त्यांनी आपल्याला भेटायला येताना बायोडाटा नव्हे तर

बूथची माहिती घेऊन यावे, अशा शब्दांत कार्यकर्त्यांना कानपिचक्‍या दिल्या.

भाजपच्या विजयी संकल्प सभेत ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, महाराष्ट्राच्या प्रभारी सरोज पांडे, राष्ट्रीय संघटन सहसचिव बी. सतीश, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महापौर नंदा जिचकार यांच्यासह पक्षाचे खासदार, आमदार आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.

नड्डा म्हणाले, भाजप देशातीलच नव्हे तर जगातील सर्वांत मोठा पक्ष झाला आहे. आज त्याची सदस्य संख्या 19 कोटींवर आहे. सक्षम नेतृत्व आणि सरकार या देशाला पहिल्यांदा मिळाले आहे. पक्ष मोठा होण्यामागे कार्यकर्त्यांची मेहनत असते. इतर पक्षांप्रमाणे कुणाचा भाऊ, मुलगा वा वंशवादाला भाजपमध्ये स्थान नाही. कार्यकर्त्यांना नेतृत्व देण्याचे काम पक्षातर्फे केले जात असल्याने आज देशासह 17 राज्यांत भाजपचे सरकार आहे.

अजूनही बरेच काही बाकी आहे, असे पक्षाध्यक्ष अमित शहा म्हणतात. त्यामुळे जोमाने काम करून संपूर्ण देश भाजपमय करा. सरकारच्या योजनांची माहिती घराघरांत पटवून देत, ते मत भाजपला मिळेल असाच प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. नड्डा यांनी यावेळी 370 कलम, ट्रिपल तलाक आणि शेतकऱ्यांसह कामगारांसाठी केलेल्या कामांना जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे आवाहन त्यांनी केले. पक्षात प्रत्येक आमदार, खासदारांचे ऑडिट होते. त्यामुळेच त्यांनी केलेल्या कार्याचा अहवाल निघत असतो. तेव्हा प्रत्येकाच्या कार्याचा लेखाजोखा पक्षाजवळ आहे. तुम्ही भाजपचे कार्यकर्ते झालात हे तुमचे भाग्य आहे. त्यामुळे पक्षाकडून घेण्यापेक्षा मी पक्षाला काय दिले याचा विचार करा, असे आवाहन नड्डा यांनी केले.

पुन्हा भाजपचा मुख्यमंत्री : सरोज पांडे

महाराष्ट्रात पक्षाला यश मिळवून देण्यात विदर्भाची मोठी भूमिका राहिली आहे. लोकसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व यश मिळाले होते. मात्र, काही ठिकाणी आपण कमी पडलो. जिथे कमी पडलो तिथे आणखी मेहनत करून ज्या ठिकाणी कमी पडलो, त्या ठिकाणी भाजपला यश मिळवून द्या. पुढला मुख्यमंत्री भाजपचाच व्हावा, असे आवाहन महाराष्ट्राच्या प्रभारी सरोज पांडे यांनी केले.

