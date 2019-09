नागपूर : शहरातील रस्त्यांच्या दुरुस्ती, खड्डे बुजविण्याची जबाबदारी महापालिकेचीच आहे. यात अधिकाऱ्यांची दिरंगाई खपवून घेणार नाही. आठवडाभरात खड्डे बुजवा व अहवाल द्या, असे निर्देश देत त्यांनी बेजबाबदार अधिकाऱ्यांना कारवाईचा इशारा दिला. खड्ड्यांमुळे दररोज अपघात होत असून, नागरिक जखमी होत असल्याने आयुक्तांनी मंगळवारी अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली.

महापालिकेच्या सिव्हिल लाइन्स येथील केंद्रीय कार्यालयात आयुक्तांनी खड्ड्यांवर बैठक घेतली. बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र ठाकरे, अधीक्षक अभियंता मनोज तालेवार, कार्यकारी अभियंता गिरीश वासनिक, अमीन अख्तर, अरविंद बाराहाते, नरेश बोरकर, आसाराम बोदिले, विधी अधिकारी व्यंकटेश कपले यांच्यासह सर्व झोनचे उपअभियंता आणि कनिष्ठ अभियंता उपस्थित होते. खड्ड्यांमुळे गंभीर अपघात होऊ शकतात. कुठल्याही रस्त्यांवर खड्डे पडणे आणि ते वेळीच न बुजविणे हे यंत्रणेचे अपयश आहे. पावसाळ्यात रस्त्यांत खड्डे पडूच नये, याची काळजी का घेतली जात नाही, असा सवाल करीत आता पावसाचा जोर ओसरला आहे. त्यामुळे पुढील सात दिवसांत सर्व खड्डे बुजवून अहवाल सादर करा, असे निर्देश आयुक्तांनी दिले.

खड्डे बुजविण्यासाठी महापालिकेकडे पुरेशी यंत्रणा आहे. त्यामुळे नवीन रस्त्यांचे कामे हाती घेण्याआधी किंवा अन्य कुठलेही नवे काम सुरू करण्याअगोदर जे रस्ते आहेत, त्यावरील खड्डे बुजविण्याचा कार्याला प्राधान्य द्या. मनपाच्या हॉट मिक्‍स प्लान्टच्या माध्यमातून सात दिवसांत खड्डे बुजविणे शक्‍य नसेल तर नागपूर सुधार प्रन्यासच्या हॉट मिक्‍स प्लान्टची मदत घेण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले. दिलेल्या मुदतीच्या खड्डे बुजविले नाही तर संबंधित अधिकाऱ्यावर त्याची जबाबदारी निश्‍चित करून नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

Web Title: Commissioner's warning, action to be taken in seven days