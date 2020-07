अमरावतीत कोरोना रुग्णांनी केला एक हजारांचा टप्पा पार

अमरावती : अमरावती जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांची संख्या सातत्याने वाढत असून बुधवारी (ता.15) त्यात आणखी 27 रुग्णांची भर पडल्याने अमरावतीत कोरोनाबाधितांचा आकडा 1 हजार 027 च्या घरात गेला आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात 35 जणांचा मृत्यू झाला आहे. आज सकाळी आलेल्या अहवालात कृष्णानगर येथील 41 वर्षीय महिला, कैलासनगरातील 10 वर्षीय मुलगी, यावली शहीद येथील 58 वर्षीय पुरुष, राहुलनगरातील 60 वर्षीय महिला, हनुमाननगरातील 60 वर्षीय पुरुष, पठाणचौक येथील 52 वर्षीय महिला, गावंडे ले आउट मधील 53 वर्षीय महिला, श्रीनाथ वाडी येथील 24 वर्षीय पुरुष, 6 वर्षीय मुलगा, 27 वर्षीय पुरुष, दसरा मैदानातील 19 वर्षीय मुलगा, कंवरनगरातील 49 वर्षीय पुरुष, राजापेठ येथील 75 वर्षीय पुरुष, दरोगा प्लॉट येथील 65 वर्षीय महिला, सिद्धेश्वर गृहनिर्माण सोसायटी मधील 55 वर्षीय महिला, श्रीनाथ वाडी येथील 80 वर्षीय पुरुष, दरोगा प्लॉट येथील 37 वर्षीय पुरुष, दाभा येथील 32 वर्षीय पुरुष, इतवारी येथील 36 वर्षीय महिला, ताजनगरातील 45 वर्षीय पुरुष, दरोगा प्लॉट येथील 24 व 34 वर्षीय महिला तसेच पुरुष, खोलापुरी गेट भागातील 47 वर्षीय पुरुष, सिद्धेश्वर सोसायटी येथील 17 वर्षीय मुलगा, कंवरनगरातील 53 वर्षीय महिला, मौलापुरा येथील 30 वर्षीय पुरुष व सक्करसाथ येथील 60 वर्षीय पुरुषाचा समावेश आहे. सविस्तर वाचा - नागपुरात बारा तासांत 100 मिलिमीटर पाऊस। उडाली दाणादाण त्यामुळे आता अमरावतीत कोरोनाबाधितांचा आकडा 1 हजार 027 च्या घरात पोहोचला आहे संपादन - स्वाती हुद्दार

Web Title: Corona positives are rising day by day in Amaravati