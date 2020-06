कोरोना ब्रेकिंग : वर्धेत रुग्णाचे नातेवाईक बाधित, यवतमाळात एकाचा मृत्यू 

वर्धा, यवतमाळ : येथील आचार्य विनोबा भावे रुग्णालयात अकोला येथून उपचाराकरिता आलेला व्यक्ती कोरोनाबाधित निघाल्याने त्याच्या सोबत असलेल्या दोघांच्याही घशातील स्त्राव घेण्यात आले. या दोघांचेही दुसऱ्या वेळी घेतलेले नमुने पॉझिटिव्ह आल्याने रुग्णालयात खळबळ उडाली. तर यवतमाळ येथील वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आयसोलेशन वॉर्डात भरती असलेल्या रुग्णाचा (वय 64) रविवारी मृत्यू झाला. त्यांना सारीची लक्षणे होती. सध्या वर्धा जिल्ह्यातील स्थानिक रुग्णांत कुठलीही वाढ झाली नसली तरी बाहेर जिल्ह्यातून उपचाराकरिता येणाऱ्यांमध्ये कोरोनाबाधित निघण्याचे प्रमाण वाढत आहे. मिरगी आजाराच्या उपचाराकरिता अकोला येथून एक व्यक्ती आला. त्याने तिथे आरोग्य तपासणी केली असता त्याला कोविडची लागण झाली नसल्याचे पुढे आले. यामुळे त्याच्यावर उपचार करण्यात आले. उपचारादरम्यान त्याला कोरोनाची काही लक्षणे दिसली असता त्याची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत त्याचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. अधिक माहितीसाठी - शिक्षकांनो व्हा सावधान ! दहा शिक्षकांवर झाली "ही' कारवाई, काय गुन्हा होता "त्यांचा', वाचा...

यानंतर त्यांच्या सोबतच्या दोघांचे नमुने घेण्यात आले. त्याचा दुसऱ्या तपासणीचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. यामुळे या तिघांनाही सावंगी येथील कोवीड रुग्णालयात उपचाराकरिता दाखल करण्यात आले. यातील एक रुग्ण 85 वर्षांचा आहे. ही रुग्ण महिला उपचाराकरिता आलेल्या रुग्णाची आई आहे. तर उपचार घेत असलेल्या रुग्णाचे वय 63 वर्षे आहे. यातील महिलेची स्थिती चिंताजनक असल्याचे रुग्णालयाकडून सांगण्यात आले आहे. तर दोघांची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

एकाचा मृत्यू, पाच जणांचा डिस्चार्ज

यवतमाळ : रविवारच्या मृत्यूने जिल्ह्यात एकूण आठ मृत्यू झालेत. तसेच भरती असलेले व सुरुवातीला पॉझिटिव्ह असलेले पाच जण उपचारानंतर बरे झाल्याने त्यांना सुटी देण्यात आली. जिल्ह्यात ऍक्‍टिव्ह पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या 56 आहे. यापैकी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आयसोलेशन वॉर्डात सद्य:स्थितीत 28 जण भरती असून, इतर लोक तालुका स्तरावरील कोव्हीड केअर सेंटर आणि कोव्हीड हेल्थ सेंटरमध्ये भरती आहेत. जिल्ह्यात सुरुवातीपासून आतापर्यंत एकूण 225 रुग्ण झाले असून, यापैकी 161 जण बरे झाले. वैद्यकीय महाविद्यालयाने रविवारी 75 नमुने तपासणीस पाठविले. सुरुवातीपासून आतापर्यंत 3527 नमुने तपासणीकरिता पाठविले असून, यापैकी 3397 प्राप्त तर 130 अप्राप्त आहेत.

