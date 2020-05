भंडारा जिल्ह्यातील "त्या' मृतांचा कोरोना अहवाल आला निगेटिव्ह अन्‌ नागरिकांना मिळाला दिलासा

भंडारा : ग्रीन झोनमधील भंडारा जिल्ह्यात कोरोनाबाधित रुग्ण सापडल्याने एकच खळबळ उडाली होती. त्यानंतर आयसोलेशन वॉर्डातील दोन महिलांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. त्यामुळे आता त्यांचा कोरोना तपासणी अहवाल निगेटिव्ह आला आहे. परंतु, बाधित महिलेच्या जवळील अतिजोखमी रुग्णांचे सर्व नमुने निगेटिव्ह आले आहेत. त्यामुळे तिला कोणामार्फत कोरोनाची लागण झाली? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. देशात कोरोना विषाणूंचा संसर्ग झाल्यामुळे 25 मार्चपासून लॉकडाउन करण्यात आले आहे. आतापर्यंत दोन वेळा लॉकडाउनची मुदत वाढविण्यात आली आहे. परंतु, कोरोना आजाराची रुग्णसंख्या सतत वाढत असल्याने जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या विक्रीशिवाय सर्व दुकाने, व्यवसाय बंद आहेत. या सर्व कालावधीत भंडारा जिल्ह्यात एकही कोरोनाबाधित रुग्ण आढळला नाही. त्यामुळे या जिल्ह्याचा समावेश ग्रीन झोनमध्ये करण्यात आला होता. जिल्हा ऑरेंज झोनमध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल झालेल्या क्षयरोगाच्या महिलेचा 23 एप्रिलला कोरोना तपासणीसाठी नमुना पाठविण्यात आला. हा नमुना पॉझिटिव्ह असल्याचा अहवाल आल्यामुळे प्रशासनाकडून युद्धस्तरावर हालचाली करण्यात आल्या; तर गराडा-बासोरा परिसर कंटेन्मेंट जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे या भागातील पाच ते सहा गावातील गावकऱ्यांना घराबाहेर पडण्यास बंदी केली आहे. त्याना आता घरपोच वस्तू मागविता येत आहेत. या परिसरात घराघरांतील नागरिकांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. मात्र, बाधित रुग्णाच्या कुटुंबातील व दाट संपर्कातील व्यक्तींचे सर्व नमुने निगेटिव्ह आले आहेत. त्यामुळे या रुग्णाला कोणाच्या मार्फत कोरोनाची लागण झाली? हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या प्रकरणामुळे ग्रीन झोनमधील भंडारा जिल्हा ऑरेंज झोनमध्ये दाखल झाला आहे. जिल्ह्यात एकच बाधित रुग्ण कोरोना बाधित रुग्णामुळे जिल्ह्यात खळबळ उडालेली असताना 29 एप्रिलला रुग्णालयातील आयसोलेशन वॉर्डात उपचार घेत असलेल्या दोन महिलांचा मृत्यू झाला. या महिलांना श्‍वास व दमाचा त्रास होता. त्यांचे नमुने कोरोना तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले होते. आता ते दोन्ही नमुने निगेटिव्ह असल्याचा अहवाल आला आहे. त्यामुळे एका बाधित रुग्णाशिवाय सध्यातरी जिल्ह्यात मोठी जोखीम नाही. हेही वाचा : राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ वरील हा टोलनाका ठरू शकतो घातक... कोरोनाचा धोका लॉकडाउन संपण्याची प्रतीक्षा लॉकडाउनच्या एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ घरातच बसून राहावे लागत असल्याने लहान व्यावसायिक, कामगारांना प्रपंचाचा गाडा ओढण्यासाठी हात पसरावे लागत आहेत. किराणा व भाजीच्या दुकानातून जे उपलब्ध आहे, त्यावरच समाधान मानावे लागत आहे. वाहतुकीच्या साधनांअभावी टंचाईमुळे भाववाढही सहन करावी लागत आहे. यामुळे कंटाळलेल्या नागरिकांना आता लॉकडाउन संपण्याची प्रतीक्षा आहे. प्रयोगशाळांवर कामाचा ताण

कोरोना तपासणीसाठी दररोज शेकडो नमुने पाठविले जात असल्याने प्रयोगशाळांवर कामाचा ताण आहे. अशावेळी एकाच रुग्णाचा नमुना वारंवार पाठविणे शक्‍य नाही. साधारणतः 10 दिवसांनंतर बाधित रुग्णाचा नमुना दुसऱ्यांदा पाठविला जाईल.

- डॉ. खंडाते, जिल्हा शल्यचिकित्सक, भंडारा.

