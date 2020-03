coronavirus : विदेशातून आलेल्या चौघांची वैद्यकीय तपासणी

अकोला : जर्मनीवरून आलेल्या तरुणीचा वैद्यकीय अहवाल निगेटीव्ह आला असला तरी या घटनेमुळे आरोग्य विभाग काहीसा सतर्क झाला आहे. आता विदेशातून अकोल्या येणाऱ्या प्रत्येकाची वैद्यकीय तपासणी घेण्यात येत असून, अशताच विदेशातून परतणाऱ्या चौघांची बुधवारी (ता.11) वैद्यकीय तपासणी करण्यात आल्याची माहिती वैद्यकीय सूत्रांनी दिली आहे. या तिन्ही लोकांना पुढील 14 दिवस वैद्यकीय निगराणीखाली ठेवण्यात येणार आहे. विदेशातून येणाऱ्या प्रवाशी भारतीयांकडून कोरोनाचा संसर्ग पसरण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणा देशभरात अशा प्रवाशी भारतीयांवर विशेष लक्ष देऊन आहे. अकोल्यातही कोरोनाची एक संशयित रुग्ण आढळल्याने गत आठवड्यात खळबळ उडाली होती. त्यानंतर विदेशातून आलेल्या एका कुटुंबातील चौघांची वैद्यकीय तपासणी आरोग्य यंत्रणेमार्फत बुधवारी करण्यात आली. हे कुटुंब दुबईवरुन भारतात मुंबई व नंतर आकोल्यात पोहोचले आहे. कुटुंबातील तिन्ही सदस्यांचे स्वास्थ चांगले आहे. मात्र, नियमाप्रमाणे त्यांना पुढील 14 दिवस वैद्यकीय निगराणीखाली ठेवण्यात येणार असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. या काळात कुटुंबातील सदस्यांना विशेष काळजी घ्यावी लागणार असून, त्यांना घरातच राहण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे. विदेशातून येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाने जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयात नोंदणी करणे गरजेचे आहे. तसेच आपल्या कुटुंबाची वैद्यकीय चाचणी करुन घ्यावी. नागरिकांनी कोरोनाला घाबरुन जाण्याची गरज नाही. प्रतिबंधात्मक उपाय महत्त्वाचे आहेत.

- डॉ. राजकुमार चव्हाण, जिल्हा शल्य चिकित्सक, अकोला

