यवतमाळ जिल्ह्यात शंभर कोटींचे पीककर्ज वाटप, दोन हजार कोटींचे उद्दिष्ट

यवतमाळ : लॉकडाउनच्या काळातही जिल्ह्यातील खरीप पीककर्ज वाटपाने शंभर कोटींचा टप्पा पार केला आहे. आतापर्यंत राष्ट्रीयीकृत, सहकारी, खासगी तसेच ग्रामीण बॅंकांनी आतापर्यंत 16 हजार शेतकऱ्यांना 120 कोटीचे कर्ज वाटप केले आहे. सततचा दुष्काळ, नापिकीमुळे शेतकरी संकटात सापडले आहेत. यंदा कोरोनामुळे संपूर्ण देशच 'लॉकडाउन' करण्यात आला. शेतकऱ्यांचा महत्त्वाचा हंगाम अडचणीत येऊ नये, म्हणून शासन तसेच जिल्हा प्रशासनाने बॅंकांना सूचना दिल्या आहेत. त्यादृष्टीने शेतकऱ्यांना कर्जवाटपाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. कोरोनाचे संकट असतानाही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या खरीप हंगामाची लगबग सुरू झाली आहे. शेतकऱ्यांनी पेरणीच्या तयारीसाठी शेतीच्या मशागतीला सुरुवात केली आहे. यंदा पावसाळा चांगल्या असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना यंदा आर्थिक अडचण येण्याची शक्‍यता आहे. शासनाच्या आदेशानुसार बॅंकांनी कर्जवाटपाला सुरुवात केली आहे. जिल्ह्याला यंदा तब्बल दोन हजार 182 कोटींचे कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. यात सर्वाधिक वाटा राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा आहे. कोरोनामुळे प्रशासनाने बॅंकांच्या वेळा सकाळी आठ ते दुपारी बारापर्यंत केल्या आहेत. अशा स्थितीतही बॅंकांनी कर्जवाटपाची प्रकरणे निकाली काढण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 16 हजार 628 शेतकऱ्यांना 120 कोटी 64 लाख रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे. यातही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने आघाडी घेतली आहे. 14 हजार शेतकऱ्यांना सर्वाधिक 91 कोटी 71 लाख रुपयांच्या पीककर्जाचे वाटप केले आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी यंदा चांगली सुरुवात केल्याचे दिसत आहे. त्यांनी आतापर्यंत दोन हजार 223 शेतकऱ्यांना 23 कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले आहे. गेल्यावर्षी पाच मे पर्यंत 105 कोटी रुपयांचे कर्जवाटप जिल्ह्यात झाले होते. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा पीककर्ज वाटपाची स्थिती चांगली असून कर्जवाटप 120 कोटीवर पोहोचले आहे. - ते तिघे बिनधास्त निघाले; पोलिसांनी कार थांबवली असता पुढे आला हा प्रकार... लॉकडाउनमध्येही कर्जवाटप

खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पीककर्ज आवश्‍यक आहे. यंदा लॉकडाउन असल्याने पीककर्जांचे काय होणार, अशी भीती शेतकऱ्यांना होती. मात्र, शेतकऱ्यांना बॅंकांनी कर्ज वाटपास सुरुवात केली आहे. बंद असतानाही पीककर्ज वाटप सहा टक्के झाले आहे.

Web Title: crop loan of one hundred crores alloted to farmers