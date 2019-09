दोन अस्वलांच्या हल्ल्यात शेतकरी गंभीर जखमी

भामरागड (जि. गडचिरोली) : बैल चारण्यासाठी जंगल परिसरात जात असलेल्या शेतकऱ्यावर दोन अस्वलांनी हल्ला केला. यात शेतकरी गंभीर जखमी झाल्याची घटना सोमवारी (ता. 2) सकाळी आठच्या सुमारास लष्कर परिसरात घडली.

मासू कोमटी तिम्मा (रा. लष्कर ता. भामरागड), असे गंभीर जखमी झालेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. मासू तिम्मा यांच्यावर दोन अस्वलांनी हल्ला केला. त्यांचे पोट फाटल्यामुळे चक्क आतडे बाहेर आले. तसेच पायावर, चेहऱ्यावर तसेच शरीराच्या अनेक भागांवर अस्वलांनी ओरबाडले. कसाबसा जीव वाचवून मासू तिम्मा यांनी गावाकडे धाव घेतली. यानंतर त्यांना भामरागड येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या ठिकाणी डॉ. वानखेडे यांनी प्राथमिक उपचार केला. प्रकृती धोकादायक असल्यामुळे पुढील उपचारासाठी त्यांना अहेरी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले. याबाबत गंभीर जखमी तिम्मा यांचा मुलगा प्रकाश तिम्मा याने वनविभागाकडे अर्ज करून उपचारासाठी मदत करण्याची मागणी केली आहे.

