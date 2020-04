सामाजिक अंतर न राखल्यास होणार फौजदारी!

अकोला : कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर लावण्यात आलेल्या संचारबंदीतही सामाजिक अंतर न पाळणाऱ्या दुकानदार व ग्राहकावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. यासंबंधीचे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी जारी करुन पोलिस अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत केले आहे. कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी जिल्ह्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. परंतु संचारबंदीतून जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणारी दुकाने सुरु ठेवण्यास सुट देण्यात आली आहे. या दुकानांमध्ये वस्तुंचे आदान-प्रदान करताना दोन व्यक्तींमधील परस्पर अंतराचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सोशल डिस्टेंसिंगसाठी नियमावली जारी करण्यात आली आहे. त्यानुसार, दुकानदार व ग्राहकांनी परस्परांमधील अंतर पाळणे अनिवार्य आहे. अंतर न पाळणाऱ्यांना एक हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. दोन वेळ दंडनिय कारवाई करुनही सुधारणा न झाल्यास संबंधित दुकानाचा परवाना रद्द करण्यात येईल. दुकानात मालाची हाताळणी करणारे व्यक्ती, मालक, नोकर आदींनी मास्क व हॅण्ड ग्लोव्हज वापरणे आवश्यक आहे. दुकानदारांनी दुकानात सॅनिटायझर व अन्य साहित्य ग्राहकांना हात धुण्यासाठी ठेवणे आवश्यक आहे. एका वेळी पाच व्यक्तीच दुकानासमोर राहतील व त्या व्यक्तींनीही परस्परांमध्ये अंतर राखणे आवश्यक आहे. ग्राहक व काऊंटरमध्ये किमान तीन फुटाचे अंतर राखावे, या आदेशाचा भंग होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात येतील. बाहेरगावाहून आलेल्यांची माहिती तात्काळ कळवा

सध्या कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउन असून जिल्ह्याच्या सिमाही बंद आहेत. तथापि आडमार्गाने कुणीही व्यक्ती बाहेरगावाहून वा अन्य शहरातून आपल्या गावात दाखल झाल्यास त्याबाबत तात्काळ ग्रामस्तरीय समितीने त्याची माहिती घेऊन त्याची वैद्यकीय तपासणी करावयाची असून त्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाला द्यावयाची आहे. याबाबत जर हेतु पुरस्कर माहिती दडवण्याच्या प्रयत्न झाल्यास ग्रामस्तरीय समितीस जबाबदार धरुन कारवाई केली जाईल, असा इशाराही जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी दिला आहे.

