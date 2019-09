घाणीसह दुर्गंधीयुक्त वातावरणात क्षयग्रस्तांवर उपचार

मेडिकल ः शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (मेडिकल) टीबी वॉर्ड परिसरात वॉर्ड क्रमांक 42 समोर गटारातून घाण पाणी वाहत आहे. याच पाण्यातून वाट काढत रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांना वॉर्डात प्रवेश करावा लागतो. अशा घाण साचलेल्या दुर्गंधीयुक्त वातावरणात क्षयग्रस्तांवर उपचार सुरू आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या शहरातील क्षयग्रस्तांचे आरोग्य धोक्‍यात आले आहे.

मेडिकलमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या क्षयग्रस्तांचा वॉर्ड जीर्ण इमारतीत आहेत. पन्नास वर्षांहून अधिक जुन्या वास्तूला नवा टच देत येथे रुग्णांना ठेवण्यात येते. पावसाच्या तडाख्यात या परिसरातील गटारलाइन तुंबते. याकडे लक्ष दिले जात नाही. वॉर्डाच्या प्रवेशद्वारावर घाण पाणी साचले आहे. वाट काढण्यासाठी येथे सिमेंटच्या विटा ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र, जीवघेण्या दुर्गंधीने क्षयग्रस्तांसह नातेवाइकांचे आरोग्य धोक्‍यात आले आहे. दर दिवसाला मेडिकलच्या टीबी वॉर्ड परिसरात शंभरापेक्षा अधिक रुग्णांची बाह्यरुग्ण विभागात नोंद होते. यातील मोठ्या प्रमाणात क्षयग्रस्त उपचारासाठी येथे भरती होतात. दोन वॉर्ड होते. महिलांचा वॉर्ड दुरुस्त होत आहे. एकाच वॉर्डात क्षयग्रस्त तसेच एमडीआर नोंदीतील क्षयग्रस्त ठेवण्यात येतात. महिलांच्या वॉर्ड सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे. मात्र, त्या वॉर्डात जाण्याचा मार्गही याच परिसरातून जातो. गटार तुंबल्यामुळे या भागात पाणी साचले आहे. पाण्यातून वाहणाऱ्या घाणीमुळे क्षयासह इतरही आजारांचा संसर्ग होतो. परिणामी जिवाचा धोका या रुग्णांना आहे. गुरुवारी या विभागात मनोरुग्णांना आणण्यात आले होते. मनोरुग्ण महिला या पाण्यातून वॉर्डात प्रवेश करताना पडली होती. असे एका रुग्णाच्या नातेवाइकाने सांगितले.

