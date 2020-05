अकोल्यात गर्दी टाळण्यासाठी शोधला हा उपाय...

अकोला : कोरोना विषाणू संसर्ग टाळण्यासाठी सोशल डिस्टन्सिंगचे महत्त्‍व लक्षात घेता बाजार बंद ठेवण्याचा महानगरपालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांचा निर्णय प्रभावी ठरताना दिसतो आहे. त्यामुळे दररोज सकाळपासूनच रस्त्यावर होणारी गर्दी लक्षणीय कमी झाली आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडूनही आता पुढील दोन दिवस शहरातील संपूर्ण व्यवहार बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोरोना विषाणूचा प्रभाव वाढत असतानाही नागरिकांकडून जीवनावश्‍यक वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी दररोज दुपारी12 वाजेपर्यंत गर्दी होत आहे. गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे पोलिस प्रशासनाच्या बाहेर गेल्यानंतर प्रायोगित तत्त्वावर सातव चौकात तात्पुरत्या स्वरुपात भरणारा बाजार बंद करण्यात आला. त्याचे चांगली परिणाम दिसल्यानंतर महानगरपालिका आयुक्तांनी त्याची व्याप्ती वाढवून जठारपेठ चौकातील बाजारही बंद केला. सोबतच जुने शहरातील डाबकी रोडवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मैदानावर भरणारा बाजार आणि जुने शहरातील भाजी बाजारही बंद करण्याचा निर्णय घेतला. गेले तीन दिवसांत बाजार बंदचे चांगले परिणाम शहरात दिसून आले. सकाळपासूनच सुरू होत होती गर्दी

या भागात दररोज सकाळी 6 वाजतापासून होणारी गर्दी लक्षनियरित्या कमी झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंग न पाळण्यामुळे होणारा संसर्गाचा धोका कमी होण्यास मदत झाली आहे. हा प्रभावी उपाय बघता जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता दोन दिवस शहरातील सर्व व्यवहार बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यानंतर सम-विषम दिवस बाजार बंद व सुरू ठेवण्यात येणार आहे.

