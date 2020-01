Video : एक स्वागत समारंभ असाही... वाचा काय आहे विशेष

गडचांदूर (जि. चंदपूर) : आयुष्याच्या वेलीवर हळूवार फुलणारे पान म्हणजे तारुण्य होय. याच तारुण्यात दोन जिवांच्या सात जन्माच्या गाठी जुळविणारी संस्कार म्हणजे विवाह सोहळा. सध्या सर्वत्र लग्नसोहळ्याचा हंगाम सुरू आहे. प्रत्येकासाठी त्याचा विवाह हा आयुष्यातील महत्त्वाचा क्षण असतो. आपला विवाह सोहळा अविस्मरणीय ठरावा यासाठी प्रत्येकजण काहीतरी हटके करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. तसेच मोठ्या प्रमाणात पैसाही खर्च केला जातो. परंतु, जमदाडे कुटुंबीयांचा विवाह सोहळा आगळावेगळा ठरला व सर्वांच्या चर्चेचा विषय झाला. हेही वाचा - तरुण पुलावर बसला होता आणि तोल गेला... आपले लग्न सर्वांपेक्षा थाटामाटात कसे करता येईल यासाठी अनेकजण लाखोंचा खर्च करतात. परंतु, नांदा येथील जमदाडे कुटुंबीयांनी लग्नस्वागत समारंभात एक वेगळीच प्रथा राबवली. चंद्रपूर जिल्ह्यातील नांदा येथील सतीश जमदाडे या युवकाचे आरती राऊत हिच्याशी लग्न झाले. त्यांनी विवाह सोहळ्यातील स्वागत समारंभात आत्महत्याग्रस्त कुटुंब, बेवारस, निराधाराण व गरजू लोकांना ब्लॅंकेट वाटप करणाऱ्या संस्थांना रोख 20 हजारांची मदत केली. सोबतच समाजातील प्रतिष्ठितांना थोर पुरुषांचे फोटो व ग्रामगीता देऊन गौरविण्यात आले. एचएमटी तांदळाचे जनक स्व. दादाजी खोब्रागडे यांचा मुलगा मित्रजित खोब्रागडे यांचा सत्कार लग्नसोहळ्यात करण्यात आला. विदर्भात उत्कृष्ट कवी म्हणून आपला ठसा निर्वाचित केलेले रामकृष्ण रोगे, स्मार्ट ग्राम बिबी गावचे उपसरपंच आशीष देरकर यांचाही सत्कार यावेळी करण्यात आला. विविध सामाजिक उपक्रम राबविणारे युवकाचे प्रेरणास्रोत पुरुषोत्तम निब्रड, 15 वर्षांपासून गुरुदेव संस्कार शिबिर व समाजकार्य करीत असलेले रामानंद आगे, समाजाचे वास्तविक रूप आपल्या लेखणीने समजात मांडत असणारे नांदा येथील पत्रकार रत्नाकर चटप, सदन शेतकरी अंकुश धाबेकर यांचासुद्धा सत्कार लग्नसोहळ्यात करण्यात आला. सामाजिक संदेश देणारे फलक समाजाला प्रबोधनाची गरज आहे; हे लक्षात घेऊन विवाह सोहळ्यात सामाजिक संदेश देणारे अनेक फलक लावले होते. पर्यावरण, स्वच्छ भारत, अवयवदान, विद्यादान असे अनेक फलक सभारंभात दिसत होते. केवळ संदेश देऊन न थांबता आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला पाच हजार रुपयांची मदतही करण्यात आली. विवाहसोहळ्यात सामाजिक संदेश देणारा हा अनोखा सोहळा चर्चेचा ठरला आहे. चर्चेचा विषय सतीशने ज्या शाळेत शिक्षण घेतले त्या शाळेला पाच हजार रुपये दिले. समाजासाठी राबणाऱ्या विविध संस्थाना आर्थिक मदत केली. एकीकडे आंतरजातीय विवाह तर दुसरीकडे सामाजिक संदेश देणारा हा आगडावेगळा विवाह सोहळा चर्चेचा ठरला आहे.

