खुनाच्या दोन घटनांनी जिल्हा हादरला

गोंदिया : पलंगाच्या लाकडी गाथ्याने मारून मुलाने आईचा खून केला. त्यानंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेह शौचालयाच्या खड्ड्यात पुरला. ही घटना सालेकसा तालुक्‍यातील ठुबरूटोला येथे घडली. तसेच काकाने जुन्या वैमनस्यातून 3 महिन्यांच्या पुतण्याला विष पाजून मारले. या दोन्ही घटना मंगळवारी (ता. 27) दुपारी तीनच्या सुमारास घडल्या. बुधवारी (ता. 28) त्या उघड झाल्याने खळबळ उडाली आहे.

महातीनबाई लिखन झलरिया (वय 65, रा. ठुबरूटोला) आणि रिहान मुकेश उखरे (वय 3 महिने, रा. कुऱ्हाडी) अशी या घटनांमध्ये बळी पडलेल्यांची नावे आहेत. यातील महातीनबाईच्या मुलाला सालेकसा पोलिसांनी अटक केली आहे. रिहान मृत्यूप्रकरणी आरोपीवर गुन्हा दाखल झाला असून, वृत्त लिहीपर्यंत त्याला अटक करण्यात आली नव्हती.

सालेकसा तालुक्‍यातील ठुबरूटोला दर्रेकसा येथील लिखन सुखलाल झलरिया (वय 70) हे कामानिमित्त बाहेर गेले होते. त्यांची पत्नी महातीनबाई घरी होती. यावेळी संधी साधून मुलगा संजय झलरिया (वय 32) याने पलंगाच्या लाकडी गाथ्याने वार करून आई महातीनबाईचा खून केला. त्यानंतर पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने त्याने शौचालयाकरिता खोदलेल्या खड्ड्यात मृतदेह पुरला. विशेष म्हणजे, आरोपी संजयची पत्नी माहेरी गेली असून, माहेरहून तिला आणू देत नाही, याच कारणावरून संजयने आईचा खून केला. सालेकसा पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला असून, आरोपी संजयला अटक केली आहे. पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक डुणगे करीत आहेत.

दुसरी घटना गोरेगाव तालुक्‍यातील कुऱ्हाडी येथे घडली. आरोपी महेश भाऊदास उखरे (वय 29) व त्याचा भाऊ मुकेश उखरे (वय 31) यांच्यात जुने वैमनस्य आहे. याच कारणातून मंगळवारी मुकेश यांचा तीन महिन्यांचा मुलगा रिहान याच्या तोंडात महेशने विषारी थिमेट टाकून पळ काढला. रिहानची प्रकृती खालावल्याने त्याला गोंदिया येथील खासगी रुग्णालयात नेण्यात आले. डॉक्‍टरांनी तपासणी करून मुलाने विष पिल्याचे कुटुंबीयांना सांगितले. तिथे उपचार सुरू असताना रिहानचा मृत्यू झाला. फिर्यादी मुकेश उखरे यांच्या तक्रारीवरुन गोरेगाव पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक थोरात करीत आहेत.

