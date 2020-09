अखेरच्या क्षणी डॉक्टरलाच मिळाले नाही उपचार, सेवाव्रतीच्या मृत्यूने हळहळ

यवतमाळ : कोरोनाच्या काळात सामान्य जनतेची उपचारासाठी परवड होत आहे. दिवसेंदिवस कोरोनाचा विळखा अधिक घट्ट होत असल्याने रुग्णांसाठी रुग्णालयात जागाच नाही. नागपूरमध्ये शासकीय रुग्णालयांसोबतच खाजगीवरही हाउसफुल्लचे फलक लागले आहेत. गंभीर रुग्णांनाही अनेक ठिकाणी बाहेरचा रस्ता दाखवला जातो. रुग्णालयांच्या याच निर्ढावलेपणाचा फटका चक्क डॉक्टरला बसला. यवतमाळमध्ये घडलेल्या या घटनेमुळे समाजमन सुन्न झाले आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रसिद्घ डॉक्‍टरलाच अखेरच्या क्षणी उपचार न मिळाल्याने अखेरचा श्‍वास घ्यावा लागला. शहरातील सेवाव्रती आयुर्वेदतज्ज्ञ डॉ. मुश्‍ताख शेख यांच्या अकाली "एक्‍झिट'ने समाजमन हळहळले. शेकडो रुग्णांना दुर्धर आजाराच्या दाढेतून बाहेर काढणाऱ्या डॉक्‍टरचाच उपचाराअभावी ह्रदयविकाराने मृत्यू झाला. एका रुग्णालयाने नकार दिला. तर, दुसऱ्या डॉक्‍टरकडून रिस्पॉन्स मिळाला नाही. ही घटना गुरुवारी (ता. दहा) पहाटे पाचच्या दरम्यान घडली. जाणून घ्या - अमरावतीला लाभल्या तडफदार पहिल्या महिला पोलिस आयुक्त

डॉ. शेख मुश्‍ताख शेख खलील (वय 45, रा. पुष्पुकुंज सोसायटी, आर्णी रोड, यवतमाळ) असे त्यांचे नाव आहे. डॉ. शेख मुश्‍ताक एमडी गोल्ड मेडालिस्ट आयुर्वेदिकतज्ज्ञ होते. त्यांचे पुष्पकुंज सोसायटीत हॉस्पिटल आहे. पहाटेच्या दरम्यान त्यांना अत्यवस्थ वाटत असल्याने मुलगा व मदतनीस घराजवळ असलेल्या प्रसिद्घ खासगी रुग्णालयात घेऊन गेले. गेटवरच त्यांना थांबविण्यात आले. रुग्ण स्वत: डॉक्‍टर असल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र, प्रतिसाद न मिळाल्याने तेथून काढता पाय घेतला. त्यानंतर मित्रच असलेल्या डॉक्‍टरचे खासगी हॉस्पिटल गाठले. त्या डॉक्‍टरच्या मोबाईलवर फोन लावला. त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. प्रकृती अधिकच बिघडत असल्याने अखेर त्यांना वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात नेले. तेथे त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. कोविडमुळे खासगी रुग्णालयात उपचार करण्यास डॉक्‍टरांकडून नकार दिला जात असल्याची ओरड ऐकायला मिळते. मात्र, प्रसिद्घ डॉक्‍टरवरच ही वेळ आल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे. डॉ. शेख यांचा मृत्यू झाल्यावर त्या डॉक्‍टरांकडून आपापल्या पद्धतीने प्रतिक्रिया देण्यात आल्या. डॉ. मुश्‍ताख शेख यांच्या उपचारामुळे ठणठणीत बरे झालेले कित्येक रुग्ण शहरातच नव्हे, तर जिल्हाभरात आहेत. हसमुख, मितभाषी स्वभावामुळे डॉ. शेख यांनी यवतमाळातील वैद्यकीय व्यवसायात आपली स्वत:ची विशेष ओळख निर्माण केली होती. शहरात आर्णी मार्गावरील पुष्पकुंज सोसायटीत असलेले हॉस्पिटल वेदनेने विव्हळणाऱ्यांसाठी आशेचे केंद्र बनले होते. अनेक डॉक्‍टरांकडे उपचारासाठी पायऱ्या झिजविल्यावर अखेरचा पर्याय म्हणून डॉ. शेख यांच्याकडे जाणारे कित्येक रुग्ण आहेत. विविध धर्मग्रंथांच्या अभ्यासामुळे जातीची भिंत त्यांनी कधीच ओलांडली होती. सामूहिक चर्चेत त्यांच्या दांडग्या अभ्यासाचा परिचय व्हायचा. वैद्यकीय व्यवसाय करताना त्यांनी सेव्रावतीत पैसाआड येऊ दिला नाही. त्यामुळेच त्यांचा अकाली मृत्यू चटका लावणारा ठरला. शहरातील प्रत्येक डॉक्‍टरांशी त्यांचा वैयक्तिक परिचय व मित्रत्वाचे संबंध असताना अखेरच्या क्षणी उपचार मिळू नये, ही बाब खेदजनकच आहे. डॉ. शेख यांच्या मृत्यूनंतर उपचाराची संधी गमावणाऱ्या डॉक्‍टरांनी विविध माध्यमातून लिपापोती केली. मात्र, उपचाराअभावी सेवाव्रती डॉक्‍टरलाच जीव गमवावा लागल्याने सोशल मीडियातही नाराजीचा सूर उमटला. जनतेच्या मनात प्रश्‍न कोरोनाच्या संकट काळात सामान्य नागरिकांची उपचारासाठी परवड होत आहे. प्रत्येक रुग्णाकडे "कोविड' संशयित म्हणून बघण्याचा कल वाढला आहे. त्यातच जिल्हाभरात पॉझिटिव्ह व मृत पावणाऱ्यांचा आलेख वाढत आहे. नागरिक भयभीत आहेत. नेहमीचे डॉक्‍टर आपल्यावर उपचार करतील, हा आशावाद आता मावळत चालला आहे. रुग्णांच्या मनात कोरोनाची अनामिक भीती आहे. अशातच डॉक्‍टरला उपचाराअभावी जीव गमवावा लागल्याने अनेक प्रश्‍न निर्माण झालेले आहेत. बोलके व्यक्तिमत्व डॉ. मुश्‍ताख शेख यांनी उपचारातून अनेकांना ठणठणीत बरे केले. त्यामुळे यवतमाळ शहरातील अनेक कुटुंबांचे ते "फॅमिली डॉक्‍टर' बनले होते. रुग्णांसोबत सुख-दु:ख व्यक्त करणारे बोलके व्यक्तिमत्व होते. त्यांच्या निधनाने रुग्णांनाही आपले अश्रू रोखता आले नाही. संपादन : अतुल मांगे

