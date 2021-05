आदिवासींना रोजगार मिळवून देणाऱ्या तपस्वीचा अंत; डॉ. सुनील देशपांडे यांचे निधन

By

अमरावती : निसर्गाने आपल्याला भरभरून दिले, त्यामुळे तो वाचावा तसेच जागतिक महामारीच्या (Corona virus) या काळात आपले भाऊ व बहिणी सुरक्षित राहाव्यात, यासाठी सर्वस्व अर्पण करणा-या तपस्वी व मेळघाटच्या (Melghat) संपूर्ण बांबू केंद्राचे (Bamboo center) संस्थापक डॉ. सुनील देशपांडे (Doctor Sunil Deshpande) यांनी बुधवारी (ता.१९) रात्री शेवटचा श्वास घेतला. पर्यावरणाचे संतुलन राखून प्रत्येकाला प्राणवायू (Oxygen) देणा-या वृक्षांचे महत्व सांगणा-या तसेच मेळघाटच्या आदिवासी बांधवांना (Tribal areas) रोजगार उपलब्ध करून देणा-या या व्यक्तीचा अंत होणे ही सर्वांना चटका लावून जाणारी बाब आहे. (Doctor Sunil Deshpande is no more Amravati news)

मेळघाटच्या लवादा या लहानशा गावात संपूर्ण बांबू केंद्राची मुहूर्तमेढ रोवणा-या डॉ. सुनील देशपांडे यांचे बुधवारी रात्री नागपूर येथे निधन झाले. खासगी रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

अखिल भारतीय कारागीर पंचायतचे ते राष्ट्रीय संघटक होते. आदिवासीबहुल गावात वास्तव्य करून आपले संपूर्ण आयुष्य वेचणा-या सुनील देशपांडे यांना त्यांची पत्नी डॉ. निरूपमा यांनी दिलेली साथसुद्धा तेवढीच महत्त्वाची होती. १९९४ साली मेळघाटात दाखल झालेल्या डॉ. सुनील देशपांडे यांनी १९९७ साली संस्था रजिस्टर करून बांबूपासून विविध वस्तू तयार करण्यास सुरुवात केली. मेळघाटच्या जंगलात आदिवासी बांधवांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध व्हावे, यासाठी त्यांनी हे केंद्र सुरू केले. त्यासाठी आदिवासी बांधवांना प्रशिक्षण देण्याचे कार्यसुद्धा त्यांनी केले.

प्रशिक्षण, उत्पादन व विपणन असे तीनही प्रवाह त्यांनी सक्षमपणे पार केले. कोरोनाच्या काळात आपल्या भावा-बहिणींच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने त्यांनी बांबूपासून राख्या तयार केल्या. अर्थात त्याला कोरोनापासून बचाव करणा-या राख्या, असे नाव देण्यात आले. त्यासाठी प्रत्येक राखीत एका झाडाचे बी टाकण्यात आले व ती राखी एका डबीत ठेवण्यात आली. राखीचे काम झाल्यावर ती राखी डबीत टाकून त्यात पाणी ओतले तर त्या बीपासून रोपटे तयार होत होते. ऑक्सिजन देणा-या वृक्षांचे महत्त्व यानिमित्त अधोरेखित करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला.

तसेच पर्यावरण राखण्यासाठी वृक्षलागवडीचा कार्यक्रमसुद्धा यानिमित्ताने प्रवाहित केला. शेकडो आदिवासी बांधवांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा हा मार्ग केंद्रीय पातळीवरसुद्धा प्रतिष्ठा व मान्यता मिळवून गेला. डॉ. सुनील देशपांडे यांच्या बांबू राखीची दखल खुद्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी घेतली होती. मेळघाटातील बांबू राखीचा ब्रँड करण्याचा यशस्वी प्रयत्न त्यांनी केला.

विशेष म्हणजे, सुनील देशपांडे यांनी उभ्या केलेल्या संपूर्ण बांबू केंद्राला एकदा भीषण आग लागून प्रचंड मोठी हानी झाली होती. असे असतानाही माणुसकीच्या धर्माची तपस्या करणा-या या व्यक्तीने हे केंद्र परत एकदा उभे केले व नवनव्या संकल्पना पुढे आणून आदिवासी बांधवांच्या रोजगाराचा मार्ग प्रशस्त केला. अशा या व्यक्तीच्या जाण्याने समाजाचे ङ्कार मोठे नुकसान झाल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.

